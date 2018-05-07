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Hatay'da Polis Aracına Saldırı ! 2 Polis Yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir ihbar üzerine olay yerine giden polis ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi, saldırıda 2 polis memuru hafif yaralandı.

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Hatay'da Polis Aracına Saldırı ! 2 Polis Yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir ihbar üzerine olay yerine giden polis ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi, saldırıda 2 polis memuru hafif yaralandı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 23:40
Hatay'da Polis Aracına Saldırı ! 2 Polis Yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir ihbar üzerine olay yerine giden polis ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi, saldırıda 2 polis memuru hafif yaralandı.

 Hatay'ın İskenderun ilçesinde çalıntı motosiklet ihbarı üzerine bir adrese giden polis ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi. Elde edilen bilgilere göre, İskenderun'un Kocatepe Mahallesi'nde çalıntı motosiklet ihbarına giden polis ekipleirne 3 kişi tarafından ateş açıldı. Olayda iki ekip aracına kurşun isabet ettiği öğrenilirken, saldırıda iki polisimiz yaralandı.

Polis ekiplerine ateş açan, Onur G. , Ali G. ile Mihdi T. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu hap ve sahte para ele geçirildi.

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HatayHatay Polis
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