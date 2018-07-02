Hatay'da Kaybolan 6 Yaşındaki Ufuk Tatar Aranıyor!

Hatay'ın Hassa ilçesinde Amonos Dağları eteklerinde kaybolduğu belirtilen 6 yaşındaki minik Ufuk'ı arama çalışmaları sürüyor. Amanos eteklerinde bulunan Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki yakınlarına ailesiyle birlikte ziyarete giden 6 yaşındaki Ufuk Tatar, zihinsel engelli bir yakınıyla ormanlık alanda bulunan kaynaktan su doldurmak için gitmişti.

Bir süre sonra çocuğu su kaynağının bulunduğu alanda bırakarak bölgeden ayrılan aile yakını geri döndüğü'nde Tatar'ı bulamadı. Küçük çocuğun kaybolduğunu fark eden aile durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine oaly yerine gelen ekipler bölgede drone ve iz takip köpeğinin de katılımıyla arama çalışmaları başlattı. Şimdiye kadar herhangi bir ize rastlanılamadığı belirtiliyor.

Ufuk Tatar'ın konuşma engeli olduğu belirtiliyor.

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