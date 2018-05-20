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Hastaneden Kaçtığı Düşünülen Yaşlı Adam Tarlada Ölü Bulundu!

Bursa'da sürücüler, yol kanarındaki tarlada, hareketsiz yatan bir kişi görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık personeli, kolunda '58 yaşında kimliksiz şahıs' yazılı hasta tanıtım bilgisi bulunan ve hastaneden kaçtığı zannedilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

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Hastaneden Kaçtığı Düşünülen Yaşlı Adam Tarlada Ölü Bulundu!

Bursa'da sürücüler, yol kanarındaki tarlada, hareketsiz yatan bir kişi görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık personeli, kolunda '58 yaşında kimliksiz şahıs' yazılı hasta tanıtım bilgisi bulunan ve hastaneden kaçtığı zannedilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

20 Mayıs 2018 Pazar 16:34
Hastaneden Kaçtığı Düşünülen Yaşlı Adam Tarlada Ölü Bulundu!

Bursa'da sürücüler, yol kanarındaki tarlada, hareketsiz yatan bir kişi görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık personeli, kolunda '58 yaşında kimliksiz şahıs' yazılı hasta tanıtım bilgisi bulunan ve hastaneden kaçtığı zannedilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı'ndan saat 12.00 sıralarında geçen sürücüler, yol kenarındaki tarlada hareketsiz yatan bir erkek gördü. Sürücülerin durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirmesiyle olay yerine gelen ekipler kolunda '58 yaşında kimliksiz şahıs' yazılı hasta tanıtım bilekliği bulunan adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hastaneden kaçtığı zannedilen kişinin göğüs kısmında da kalp grafisi ölçmek için takılan elektrotlar bulundu. Kimliği öğrenilemeyen şahsın cansız bedeni olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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