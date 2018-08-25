Hastaneden acı haber geldi: Bir asker şehit oldu

Ağrı'ya bağlı Doğubeyazıt ilçesinde 21 Ağustos 2018 tarihinde terör örgütüne karşı gerçekleştirilen operasyonda yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan bir askerimiz hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehadet şerbetinden içip şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) şehimiz ile ilgili yapılan yazılı açıklama şu şöyle;



"Ağrı/Doğubayazıt bölgesinde 21 Ağustos 2018 tarihinde bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

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