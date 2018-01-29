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Hastane Kantininde Başından Vurularak Öldürülmüştü! Şok Eden İddia

Afyonkarahisar'da yaşayan 38 yaşındaki bir kadın hastane kantininde başından vurularak öldürüldü. Afyonkarahisar'da Devlet Hastanesinde başından vurularak öldürülen kadının, daha önce kendisini öldüren kişinin eşine bakıcılık yaptığı, kadın hayatını kaybettikten sonra cinayet zanlısıyla dini nikahlı olarak bir süre yaşadığı ve bu süreçte adamın arsalarını üzerine geçirdiği öne sürüldü.

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Hastane Kantininde Başından Vurularak Öldürülmüştü! Şok Eden İddia

Afyonkarahisar'da yaşayan 38 yaşındaki bir kadın hastane kantininde başından vurularak öldürüldü. Afyonkarahisar'da Devlet Hastanesinde başından vurularak öldürülen kadının, daha önce kendisini öldüren kişinin eşine bakıcılık yaptığı, kadın hayatını kaybettikten sonra cinayet zanlısıyla dini nikahlı olarak bir süre yaşadığı ve bu süreçte adamın arsalarını üzerine geçirdiği öne sürüldü.

29 Ocak 2018 Pazartesi 17:54
Hastane Kantininde Başından Vurularak Öldürülmüştü! Şok Eden İddia
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Hastane Kantininde Başından Vurularak Öldürülmüştü! Şok Eden İddia

Afyonkarahisar'da yaşayan 38 yaşındaki bir kadın hastane kantininde başından vurularak öldürüldü. Afyonkarahisar'da Devlet Hastanesinde başından vurularak öldürülen kadının, daha önce kendisini öldüren kişinin eşine bakıcılık yaptığı, kadın hayatını kaybettikten sonra cinayet zanlısıyla dini nikahlı olarak bir süre yaşadığı ve bu süreçte adamın arsalarını üzerine geçirdiği öne sürüldü.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi kantininde meydana gelen olayla ilgili yeni iddialar ortaya çıktı. Muayene için hastaneye gelen 38 yaşındaki H.S. hastane kantininde tost yediği sırada bariyerlerin ardından 75 yaşındaki H.H.C'nin silahlı saldırısıyla hayatını kaybetti. H.S.'nin kendisini tabancayla vuran H.H.C ile bir süre birlikte olduğu , dini nikahlı olarak yaşadığı, bu süreçte 75 yaşındaki adamın arsalarını üzerine geçirdiği ve daha sonra ayrıldığı iddia edildi. H.S. ile H.H.C'nin yaşlı adamın eşinin hastalığı sırasında tanıştığı, kadın öldükten sonra yakınlaştıkları öne sürüldü. Öte yandan Cinayet zanlısı H.H.C 'nin gözaltındaki işlemlerinin sona erdiği, adliyeye sevk edildiği bildirildi. 

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