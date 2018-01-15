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Hasta Yakınıyla Tartışan Doktor Beyin Kanaması Geçirdi

Ordu'da görev yaptığı hastanede bir hasta yakınıyla tartışan doktor, daha sonra rahatsızlandı ve beyin kanaması geçirdi.  Ordu Üniversitesi (ODÜ) Eğitim ve Araştırma Çocuk Hastalıkları Acil Servisinde 13 Ocak akşamı nöbetçi olan Dr. Bülent Eşitken ile bir hasta yakını tartışma yaşadı. Tartışmadan kısa süre sonra rahatsızlanan Dr. Eşitken,'in beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

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Hasta Yakınıyla Tartışan Doktor Beyin Kanaması Geçirdi

Ordu'da görev yaptığı hastanede bir hasta yakınıyla tartışan doktor, daha sonra rahatsızlandı ve beyin kanaması geçirdi.  Ordu Üniversitesi (ODÜ) Eğitim ve Araştırma Çocuk Hastalıkları Acil Servisinde 13 Ocak akşamı nöbetçi olan Dr. Bülent Eşitken ile bir hasta yakını tartışma yaşadı. Tartışmadan kısa süre sonra rahatsızlanan Dr. Eşitken,'in beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 16:03
Hasta Yakınıyla Tartışan Doktor Beyin Kanaması Geçirdi

Hasta Yakınıyla Tartışan Doktor Beyin Kanaması Geçirdi

Ordu'da görev yaptığı hastanede bir hasta yakınıyla tartışan doktor, daha sonra rahatsızlandı ve beyin kanaması geçirdi.  Ordu Üniversitesi (ODÜ) Eğitim ve Araştırma Çocuk Hastalıkları Acil Servisinde 13 Ocak akşamı nöbetçi olan Dr. Bülent Eşitken ile bir hasta yakını tartışma yaşadı. Tartışmadan kısa süre sonra rahatsızlanan Dr. Eşitken,'in beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

Eşitken, ilk müdahelenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. İl Sağlık Müdürlüğü2nce yapılan açıklamada, Dr. Bülent Eşitken'in 13 Ocak 2018 saat 17.30 civarında bir hasta yakınıyla tartıştığı, daha sonra rahatsızlandığı ambulans ile bina acil servisine kaldırıldığı belirtilirken, Eşitken'in ilk müdahelesinin aynı hastanede Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Serdar Işık ve Ekibi tarafından yapıldığı belirtildi.

Ordu Tabipler Odasından olayla ilgili yapılan açıklamada Dr. Eşitken'in hasta yakının sözel şiddetine maruz kaldığı belirtilerek, "Olaydan etkilenen doktor arkadaşımız kısa bir süre sonra bayıldı ve beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı, şu an yaşam mücadelesi vermektedir. Ordu Tabipler Odası olarak meslektaşlarımıza yapılan her türlü şiddetin karşısında olduk, olmaya devam edeceğiz. Suçluların en ağır ceza ile cezalandırılması için gereken her türlü girişimi yapacağımızın bilinmesini ister, meslektaşımıza bir kere daha acil şifalar dileriz." denildi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

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