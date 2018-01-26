Haşim Kılıç'ın Oğlu Hakkındaki Gözaltı Kararının Nedeni Ortaya Çıktı-İşte Onu Ele Veren Kişi

AYM eski Başkanı Haşim Kılıç'ın oğlu hakkında flaş bir karar bugün verildi. Alınan son bilgilere göre Kılıç'ın oğlunun Fatih Kılıç'ın FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı ortaya çıktı. Yurt dışına çıkış yaptığı anlaşılan Kılıç hakkında yakalama kararı çıkartırılırken Kılıç'ın Türkiy'ye dönmesi ile gözaltına alınması bekleniyor.

Arkadaşı Ele Verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan ve büyük bir kararlılıkla yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışırken hakkında ihraç kararı verilen S.K. gözaltına alındı. Sorguda, üzerine kayıtlı iki hatta ByLock tespit edildiğine ilişkin soru üzerine S.K., söz konusu hattı kendisinin değil Haşim Kılıç'ın oğlu Fatih Samet Kılıç'ın kullandığını söyleyince soruşturmanın seyrinde değişikliğe gidildi.

Sinyaller Ortaya Çıkardı

S.K., çocukluk arkadaşı olan Fatih Kılıç'ın istemesi üzerine iki hat alarak kendisine verdiğini ve bu hatlardan birini Kılıç'ın, diğerini ise bir avukatın kullandığını iddia etti. Bunun üzerine yeni bir soruşturma başlatan savcılık, HTS ve baz sinyallerinden söz konusu hattı Fatih Kılıç'ın kullandığını belirledi.

Kpsscafe.com.tr | Ankara