Harekatın Ardından Flaş Karar! Okullar Tatil Edildi! GSM Operatörleri ve İnternet Kesildi!

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor. Harekat dolayısıyla Şanlıurfa'nın sınır ilçeleri Akçakale, Ceylanpınar, Suruç'taki tüm okullarda, Birecik'te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda perşembe ve cuma günü eğitime ara verildi.

İnternet ve GSM operatörleri de kapatıldı

Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı dakikalarda bölgede tüm internetin kesildiği ve GSM operatörlerinin kapatıldığı öğrenildi.

CNN Türk muhabiri İsmail Umut Arabacı'nın bölgeden aktardığı son dakika bilgilerine göre, Rasulayn ve Tel Abyad'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla bilrikte bölgede tüm internet bağlantılarının kesildiğin ve GSM operatörlerinin kapatıldığını açıkladı.

KKTC'den Barış Pınarı Harekatı’na tam destek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna başlattığı harekata iliştin, “Kıbrıs Türk halkı daima olduğu gibi Türkiye'mizin yanındadır” dedi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin yaptığı açıklamada, "Anavatan Türkiye’nin kendisine ve dünya barışına yönelik terör tehdidini ortadan kaldırmak, Suriye’de güvenli bölge oluşturmak için düzenlediği ‘Barış Pınarı’ askeri harekatı başlamıştır. Kıbrıs Türk halkı daima olduğu gibi Türkiye'mizin yanındadır. Dualarımız Mehmetçiğimiz, ordumuz içindir. Biz başarılı olunacağından Suriye’nin toprak bütünlüğü sağlanarak bölgeye barışın getirileceğinden eminiz. Allah, Türkiye'mizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Barış Pınarı Harekatı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'ye düzenlenen Barış Pınarı Harekatının başladığını duyurdu.



Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'deki Talebyat ve Resulayn'da 25 kilometre kadar içeri girildiği ve terör örgütünün mühimmatlarının imha edildiği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TSK'nın Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını belirterek, "Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Barış Pınarı Harekatı ile ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"TÜM BÖLGE HALKINI TERÖRİN PENÇESİNDEN KURTARACAĞIZ"

Barış Pınarı Harekatı ile oluşturulacak güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerinin sağlanacağını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatta görev alan askerlere başarılar dileyerek, şöyle devam etti:

"Harekatta görevli kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alnından öpüyor, kendilerine ve yerel destek unsurlarına muvaffakiyetler diliyorum"

CUMHURBŞAKANI HAREKATIN BAŞLAMA EMRİNİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Barış Pınarı Harekatı'nı başlatma emrini verdiği ana ilişkin fotoğraflar, Cumhurbaşkanlığı tarafından Twitter hesabından paylaşıldı. Erdoğan'ın, makamında harekatı başlatma emrini verdiği ana ilişkin çekilen fotoğraflar, "Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi alarak Barış Pınarı Harekatı'nın başlama emrini verdi" notuyla paylaşıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PARTİ LİDERLERİNE BİLGİ VERDİ

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak bilgi vermiştir" denildi.

BÖLGEYE YOĞUN TOPÇU ATIŞI YAPILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter mesajını 'acil' koduyla dünyaya duyuran Reuters haber ajansı, Türk yetkililere dayandırdığı haberinde hava saldırılarının topçu ateşiyle desteklendiğini aktarıyor.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde konuşlu tank ve Fırtına obüslerinin namluları Fırat'ın doğusuna yönelik yapılacak operasyon nedeni ile Suriye'nin Haseke iline bağlı terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Resulayn'a çevrildi. Gelen haberlere göre, Resulayn'daki terör hedefleri savaş uçakları tarafından vuruluyor. Harekat kapsamında Tel Abyad'daki terör hedefleri, obüs atışlarıyla ateş altına alınıyor.

CEYLANPINAR'DAN OBÜS SESLERİ DUYULUYOR

Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasıyla Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn'ın bazı bölgelerinden dumanların yükseldiği gözlendi. Ceylanpınar ilçesinde obüs sesleri duyulurken, Suriye sınırında savaş uçaklarının uçtuğu görülüyor. Bu arada, Ceylanpınar Belediyesi de yaptığı uyarılarla vatandaşların evlerine girmesini istedi.

DİYARBAKIR'DA ASKERİ HAREKETLİLİK

Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasıyla Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üssü'nde hareketlilik gözleniyor. Bazı Türk savaş uçakları üsten kalkış yaparken bazıları üsse iniş yapıyor, bazı uçaklar ise pistte hazır bekletiliyor. Üsse zaman zaman askeri kargo uçakları da iniyor.

CEYLANPINAR'A HAVAN MERMİSİ DÜŞTÜ

YPG'li teröristlerin Suriye tarafından attığı iki havan mermisi Ceylanpınar ilçe merkezine düştü. Rasulayn'ın karşısındaki ilçede ölen veya yaralanan olmadı. Tel Abyad'ın karşısındaki Akçakale'de ise sokaklarda mehter marşları duyuluyor.

ŞANLIURFA'DA BAZI BÖLGELER 'ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ' İLAN EDİLDİ

Şanlıurfa Valiliğince sınır hattındaki belirlenen bölgelerin "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiği bildirildi. Valilikten yapılan açılamada, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince; batıdan doğuya doğru aşağıda koordinatları verilmiş olan hat ile hudut hattı arasında kalan bölgenin valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir."

IRAK, TAKVİYE ASKER GÖNDERDİ

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla, Irak da Suriye sınırına askeri takviye gönderdi. Çok sayıda askeri birliğin bölgeye gönderildiği belirtiliyor.

ABD BÜYÜKELÇİSİ, DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

ABD Büyükelçisi, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından kısa bir süre sonra Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Milli Savunma Bakanlığından da harekata ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde terör koridoru oluşturulmasını engellemek, milli güvenliğimize tehdit oluşturan teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Barış Pınarı Harekatı saat 16.00’da uygulanmaya başlanmıştır."

NATO'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatına ilişkin açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör saldırılarına maruz kaldı" dedi.

İtalya'nın başkenti Roma'da Başbakan Giuseppe Conte ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg,Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili NATO'ya bilgi verdiğini açıkladı.

"Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör saldırılarına maruz kaldı" vurgusunda bulunan Stoltenberg, ülkenin aynı zamanda çok sayıda mülteciye ev sahipliği yaptığına dikkati çekti. Stoltenberg, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili, "Türkiye'nin itidalli davranacağına ve faaliyetlerinin orantılı ve ölçülü olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bölgede istikrarsızlığı ve gerginliği artıracak adımlardan kaçınması gerektiğini ifade eden Stoltenberg, aynı zamanda terör örgütü DEAŞ'a karşı elde edilen önemli kazanımların korunması gerektiğini söyledi. Stoltenberg, cuma günü Türkiye'ye düzenleyeceği resmi ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geleceğini açıkladı.