Hapis Cezasından Sonra İsmail Küçükkaya'dan İlk Açıklama

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik sözlerinden dolayı haklarında dava açılan Fox TV Haber Sunucusu Gazeteci İsmail Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan'a Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesince 16 ay 20'şer gün hapis cezası verilmişti.

Kararla ilgili ilk açıklamayı yapan Küçükkaya, "Ağır bir karar beklemiyordum yalnızca gazetecilik faaliyetine bu şekilde ağır bir yaptırım uygulanmasını ne hukuk devleti ile bağdaşır ne de basın özgürlüğüyle. Temize gideceğiz" ifadelerini kullandı. Mahkeme İsmail Küçükkaya ve Okan'ın cezasını 1 yıl denetimli serbestliğe tabi tutarak erteledi.

İsmail Küçükkaya diğer sanık Avukat Fidel Okan ile ilk kez mahkemede görüştüğünü söyleyerek, "O gün kendisin beni yayından sonra aramıştı. Telefonu kayıtlı değil kendisini tanıttı. Ben de ‘sizinle ne ilgisi var' diye sordum. Bana ‘Ben de bu iddiayı birkaç ay önce savcılardan duymuştum doğrulatamadım. Bugün siz yayında bahsedince birkaç tweet attım' dedi. Ben yayında onun tweet attığını göremem daha sonra konu kapandı. Kendisiyle bütün münasebetim bu. Ben aralıksız 26 yıllık gazeteciyim son beş yıldır Türkiye'nin en çok izlenen televizyon programını yapıyorum. Son derece tecrübeli bir gazeteciyim. Kulaktan dolma bilgilerle haber yapmam. Bu mesleğime ihanet olur. Kendime saygısızlık olur. Benim söz konusu olaya ilişkin birden çok kaynağım var. ben bir liste gördüm. Gördüğüm listede çok önemli iş adamları da var. o listede benim görödüğüm iş adamlarının dışında sayın bakanın ve eşinin de adı vardı. Araştırmalarım doğrultusunda ikinci ve üçüncü kaynaklarımdan da doğrulattım. Benim bu haberi yapmamın amacı şudur. Devletimizin FETÖ ile mücadalesini destekliyoruz. HSK açıklamalarına ve Yargıtay kararlarına göre bylock kullanımı örgüt üyeliği için en önemli delildir. Ben bu haberi vermeden önce defalarca vurguladım.Sayın Bakanın eşinden bu olaydan sonra boşanma kararı aldı şeklindeki haberi vermemeliydim. Canlı yayın içinde hata olarak sadece bu olmuştur. Bunun içinde derhal yayında özür diledim.Çünkü ben kadınların her zaman güçlendirilmesi gerektiğini savunmuş bir insanımdır.Özel hayatlar özel hayattır programımın temel felsefesi budur." dedi.