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Hangi Karakterin İlk Maceraları Diğerlerinden Önce Yayımlanmıştır? 125 Binlik Sorunun Cevabı

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Hangi Karakterin İlk Maceraları Diğerlerinden Önce Yayımlanmıştır? 125 Binlik Sorunun Cevabı

02 Temmuz 2018 Pazartesi 21:23
Hangi Karakterin İlk Maceraları Diğerlerinden Önce Yayımlanmıştır? 125 Binlik Sorunun Cevabı

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı 125 binlik soruya geldi.

ATV ekranlarının en sevilen programı olan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru ekran başındakileri internet başına sevk etti. Sorulan sorunun ardından sorunun cevabını araştıranlar için biz de bu haberimizi kaleme aldık.

Sorulan soruda aşağıdaki süper kahramanlardan hangisinin Maceralarının diğerlerinkinden önce yayımlandığı soruldu.

Şıklar ise şu şekilde;

A) Zorro

B) Örümcek Adam

C) Süper Men

D) Tarzan

Sorunun cevabını araştırıyoruz. Siz biliyorsanız cevabı ya da tahmininizi aşağıdaki yorum kısmına yazabilirsiniz.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 02.07.2018 21:26
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