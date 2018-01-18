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Hamile Doktoru Tabancayla Yaralamıştı! Trafik Magandası için İstenen Ceza Belli Oldu

Konya'da otomobiliyle kırmızı ışıkta duran hamile doktor Aliye Avcı'nın otomobiline çarpan, daha sonra çıkan tartışma sırasında da tabancasını ateşleyerek, doktoru yaralayan Hasan Çokkaynar hakkında istenen ceza belli oldu.

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Hamile Doktoru Tabancayla Yaralamıştı! Trafik Magandası için İstenen Ceza Belli Oldu

Konya'da otomobiliyle kırmızı ışıkta duran hamile doktor Aliye Avcı'nın otomobiline çarpan, daha sonra çıkan tartışma sırasında da tabancasını ateşleyerek, doktoru yaralayan Hasan Çokkaynar hakkında istenen ceza belli oldu.

18 Ocak 2018 Perşembe 12:31
Hamile Doktoru Tabancayla Yaralamıştı! Trafik Magandası için İstenen Ceza Belli Oldu

Hamile Sürücüyü Tabancayla Yaralamıştı! Trafik Magandası için İstenen Ceza Belli Oldu

Konya'da otomobiliyle kırmızı ışıkta duran hamile doktor Aliye Avcı'nın otomobiline çarpan, daha sonra çıkan tartışma sırasında da tabancasını ateşleyerek, doktoru yaralayan Hasan Çokkaynar hakkında istenen ceza belli oldu.

5 Ocak 2016 tarihinde gündeme bomba gibi düşen olay, Konya'nın merkez selçuklu ilçesi Feritpaşa mahallesi Ankara Caddesi Beşyol Kavşağında meydana gelmişti. Hocacihan Aile Sağlık Merkezinde görev yapan 2 aylık hamile Aliye Avcı yönetimindeki otomobil kırmızı ışıkta durmuş, İsmail Uzundere ve Hasan Çokkaynar'ın yönetimindeki otomobil Hamile doktorun otomobiline arkadan çarpmıştı. Taraflar kısa bir süre tartıştıktan sonra Hasan Çokkaynar isimli 24 yaşındaki şahıs yanındaki silahla hamile kadını vurmuştu.

Kalçasından vurulan talihsiz kadın, hamileliği boyunca vücudundaki mermiyle yaşadı. Polis tarafından kısa süre sonra yakalanan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Çokkaynar hakkındaki iddianame tamamlandı.  Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Hasan Çokkaynar'a kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Çokkaynar mahkemedeki ilk ifadesinde, "Otomobile binmeden önce uyuşturucu hap kullandım. Bu nedenle şuurum, tam olarak yerinde değildi. Tartışma sırasında elimdeki tabanca ile doldur- boşalt yapıyordum. Bu esnada tabanca, kazayla ateş aldı. Kurşun, kazayla Aliye Avcı'ya isabet etti. Kan davam nedeniyle sürekli silah taşıyorum. Tabanca ve araçta bulunan diğer tüfek ile malzemeler bana ait" dedi.  Mahkeme heyeti duruşmayı ileriki bir tarihe erteleyerek Çokkaynar'ın tutukluluğuna devam kararı verdi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

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Son Güncelleme: 18.01.2018 12:38
Anahtar Kelimeler:
HamileKadınSürücüKonya Trafik
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