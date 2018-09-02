Halkbank Ucuz Döviz Skandalı Büyüyor!..

Halkbank'ın resmi internet sitesi üzerinden cuma gecesi piyasa fiyatından daha ucuza dolar ve euro satıldı. Kafalarda soru işareti bırakan olayla ilgili Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan açıklama yapmak zorunda kaldı. Osman Arslan, "1763 müşteri 4,6 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi" dedi. Arslan, işlemin yapıldığı hesaplara bloke konulduğunu, bankanın ise herhangi bir zararının olmadığını ifade etti.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu;

"Bankacılık 7\24 yapılabilen bir hizmet sektörü. Bizde bir çok bireysel ve kurumsal müşterimiz var. Piyasalar kapandığı zamanda müşterilerimizin ineternet bankacılığında döviz alım ve satım işlemleri yapan bankalardan bir tanesiyiz. Döviz kotasyonlarını hemen hemen bütün bankalar Bloomberg Reuters'tan alır. Bizde Bloomberg’ten sağlamaktayız. Piyasalar kapandıktan sonrada biz Bloomberg verileriyle devam ediyoruz. Söz konusu dolar ise alış ve satış kurunu alırız birde iki para birimi arasındaki faiz farkları vardır."

"Kur bilgisi hatalı girilmiş değildir ama ülkeler arası faiz makasının bir düzeltme faktörü olarak kura olan etkisinden kaynaklanan bir yanlış giriş vardır. İlk defa böyel bir hata ile karşılaştık."

"22.01’den başlıyor ve aşağı yukarı yarım saat sürüyor. Bankamızdaki arkadaşlarımız 15 dakika içinden fark ediyor ve işlemleri kapatıyor. Hatalı işlemler yapan yada ucuz döviz kurundan alım yapan veya satan müşterimizin hesaplarına bloke konulmuş oldu." dedi.

İYİ Parti'den Açıklama!

İyi Parti Genel Merkezi Halk Bankası’nda yaşanan “düşük kurla döviz satış skandalına” ilişkin basın açıklaması yaptı.

CHP Halkbank Skandalını Meclise Taşıdı!..

CHP Halkbankası'nda yaşanan düşük kurlu dolar ve avro tartışmalarını Meclis'e taşıdı. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığına konuyla ilgili soru önergesi verdi.

Antmen, önergesinde 31 Ağustos 2018 gecesinde Halkbank'ın internet sitesinde dolar kurunun 3.72, avro kurunun ise 4.32 olarak gösterildiğini, hem sosyal medyada hem de bazı basın yayın organlarında Halkbank'ın gösterdiği düşük kurlardan döviz alımı yapıldığının iddia edildiğini belirterek “Konunun az sayıda işlem yapılması olmadığı; ne kadarlık işlem yapıldığının olduğu gün gibi ortadayken Halkbankası ve iktidar yetkilileri neden hala bahsi geçen hata yaşanmadan önce ve hata sonrası bankadaki dolar ve avro tutarını açıklamamaktadır? İktidar doların artış nedenini hep 'dış güçler' olarak açıklarken kendi devletinin bankasının yazılımını 'dış güçlere mi' yaptırmaktadır? Bu çelişki değil midir?” diye sordu.

Önergesinde Halkbankası’nın olay sonrası yaptığı açıklamaya da değinen Antmen’in sorduğu sorular şu şekilde;