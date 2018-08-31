Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Hakkari'ye bağlı Yüksekova ilçesinde hain ve bölücü PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) patlatılması neticesinde şehit edilen 39 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci'nin Ankara'daki ailesinin evine kor ateşler düştü. Şehit Serkan Dökmeci 8 Eylül 2018 tarihinde oğluna sünnet düğünü organize etmişti ve bunun için son hazırlıkları tamamladığı öğrenildi.

Hakkari'ye bağlı Yüksekova ilçesinin Büyük Çiftlik beldesi Evliya Tepe'de Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon sırasında hain ve bölücü PKK'lı teröristler, daha önceden yola döşedikleri EYP'yi uzaktan kumandayla patlattı. Patlamada, 39 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci şehit oldu. Şehidin yürek yakan acı haberi Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Araplan Mahallesi'ndeki ailesinin evine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen rütbelilerden şehit haberini alan babaannesi Ayfer ve kardeşi Osman Dökmeci, gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin, çalışmak için Antalya'da bulunan babası Selami Dökmeci'nin Ankara'ya gelmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Şehidin ailesinin oturduğu bina Türk bayraklarıyla donatıldı. Mamak Belediyesi de evin önüne taziye çadırı kurarak taziyeye gelenleri ağırladı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci'nin bir süre önce eşinden boşandığı belirtilirken, 6 yaşında Aytuğ isminde bir erkek çocuğunun olduğu öğrenildi. Şehit Dökemci'nin oğlu Aytuğ'un önümüzdeki hafta 8 Eylül 2018 tarihinde sünnet olacağı öğrenilirken sünnet düğün için davetiye bastırıldığı belirtildi.

Şehidin cenazenin yarın öğle namazı sonrası Ankara'da toprağa verilecek.

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