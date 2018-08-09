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Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki saldırıda şehit olan askerimizin ismi ve memleketi belli oldu

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristler tarafından sınır ötesinden gerçekleştirilen hain saldırı sonucu ağır yaralanan Ağrılı Uzman Er Ömer Güç şehadet şerbetini içerek Hakk'a yürüdü.

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Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki saldırıda şehit olan askerimizin ismi ve memleketi belli oldu

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristler tarafından sınır ötesinden gerçekleştirilen hain saldırı sonucu ağır yaralanan Ağrılı Uzman Er Ömer Güç şehadet şerbetini içerek Hakk'a yürüdü.

09 Ağustos 2018 Perşembe 19:26
Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki saldırıda şehit olan askerimizin ismi ve memleketi belli oldu

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristler tarafından sınır ötesinden gerçekleştirilen hain saldırı sonucu ağır yaralanan Ağrılı Uzman Er Ömer Güç şehadet şerbetini içerek Hakk'a yürüdü.

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Güven Dağı Üs Bölgesi’ne PKK’lı teröristlerce Irak’ın kuzeyinden yapılan havanlı saldırı sonucu biri ağır 6 askerimiz yaralanmıştı. Yaralı askerler helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılırken, ağır yaralı Uzman Er Ömer Güç şehadet şerbetini içerek şehit oldu. Şehit Ömer Güç’ün Ağrı’nın Tutak ilçesi Akyele köyü nüfusuna kayıtlı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Şehit Uzman Er Ömer Güç’ün babası Nizamettin Güç’e acı haberi Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat ile ilçe jandarma komutanı tarafından verildi. Şehit askerin bekar olduğu ve ailesinin ''evlen artık'' demelerine '' şehit olursam arkamda dul ve yetim bırakmak istemiyorum'' dediği öğrenildi.

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Son Güncelleme: 09.08.2018 19:53
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