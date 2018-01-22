Hakkari'de Askerlerimize Hain Saldırı: Yaralı Askerler Var !

Son dakika haberi Hakkari'den geldi. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda 3 asker yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen son dakika bilgilerine göre, Hakkari'nin Çukurca İlçesinde bulunan Gezgin Tepe Üs Bölgesi'ne bölücü terör örgütü mensuplarınca sınırın Irak tarafından saldırı düzenlendi.
Düzenlenen hain saldırı sonucu 3 asker yaralandı.
Yaralanan askerler, bölgeye çaprılan helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kpsscafe.com.tr | Ankara