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Hakkari'de Askerlerimize Hain Saldırı: Yaralı Askerler Var !

Hakkari'den gelen son dakika bilgisine göre bölücü terör örgütü üyeleri üs bölgesine hain saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu 3 askerimiz yaralandı.

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Hakkari'de Askerlerimize Hain Saldırı: Yaralı Askerler Var !

Hakkari'den gelen son dakika bilgisine göre bölücü terör örgütü üyeleri üs bölgesine hain saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu 3 askerimiz yaralandı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 16:10
Hakkari'de Askerlerimize Hain Saldırı: Yaralı Askerler Var !

Son dakika haberi Hakkari'den geldi. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda 3 asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen son dakika bilgilerine göre, Hakkari'nin Çukurca İlçesinde bulunan Gezgin Tepe Üs Bölgesi'ne bölücü terör örgütü mensuplarınca sınırın Irak tarafından saldırı düzenlendi.

Düzenlenen hain saldırı sonucu 3 asker yaralandı.

Yaralanan askerler, bölgeye çaprılan helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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Son Güncelleme: 22.01.2018 17:01
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