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Hakkari Valiliği : PKK'nın Lojistik Desteğine Darbe Vurulmuştur

Hakkari Valiliği, İkiyaka Dağlarında ele geçirilen cephanelikle terör örgütü PKK'ya önemli darbe vurulduğunu bildirdi.

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Hakkari Valiliği : PKK'nın Lojistik Desteğine Darbe Vurulmuştur

Hakkari Valiliği, İkiyaka Dağlarında ele geçirilen cephanelikle terör örgütü PKK'ya önemli darbe vurulduğunu bildirdi.

16 Haziran 2018 Cumartesi 15:07
Hakkari Valiliği : PKK'nın Lojistik Desteğine Darbe Vurulmuştur

Hakkari Valiliği, İkiyaka Dağlarında ele geçirilen cephanelikle terör örgütü PKK'ya önemli darbe vurulduğunu bildirdi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağlarında terör örgütü PKK KCK'ya yönelik operasyonda örgütün çok önemli bir cephaneliğin ele geçirildiğini hatırlattı.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı : 

2 adet 81 milimetre havan, 3 adet 23,5 milimetre doçka uçaksavar ve 780 adet mühimmatı, 3 adet 14,5 milimetre doçka uçaksavar ve 3 bin mermi, 23,5 milimetre doçka namlusu, 3 doçka sehpa ayaklık,121 kalaşnikof ve 52 şarjör ile 162 sandık kalaşnikof mühimmatı, 5 HK-33 piyade tüfeği, 3 güdümlü tanksavar füzesi (2 Milan, 1 SA/18), 13 biksi makineli tüfek, 6 RPG-7 roketatar, 2 M1 piyade tüfeği, 7 Dragunov keskin nişancı tüfeği, bir bomba atar, bir av tüfeği, Rus menşeili 217 el bombası, 239 taarruz tipi el bombası, bin 980 adet 12,7 milimetre doçka mühimmatı, 22 adet 82 milimetre "HE82LD TNT" ibareli havan mühimmatı, 41 adet 120 milimetre havan mühimmatı, 33 adet 60 milimetre "M56, M57 TPEH MNHA M57 KB6401-3" ibareli havan mühimmatı, 26 adet 60 milimetre "ILL SHELL M83A2 LOT Q3-22" ibareli havan mühimmatı, 6 antitank mayını, 20 anti-personel mayını (VALMARA 69 İtalyan), Çin yapımı 86 RPG-7 mühimmatı, 4 bin adet 5,56 milimetre mühimmat, 3 bin adet 7,62 milimetre fişek, 50 roket sevk fişeği, 114 el yapımı patlayıcı düzeneği (krem kutuları içinde), 2 uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneği, 700 fünye,120 metre infilaklı fitil, "ALPHAFIRE" ibareli 12 alıcı (uzaktan kumandalı), 30 adet 100 metrelik kablo, makara halinde 800 metre kablo, 5 silah dürbünü, 40 tahta ve plastik dipçik, bir hilti, 18 hilti ucu, 48 siyah deri kütüklük, 33 palaska, 3 panço, 200 litrelik 8 jelikan bidon ve 2 çanta ele geçirilmiştir.

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