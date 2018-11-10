Hakkari'deki Patlamada Şehit Olan Askerlerimizin İsimleri ve Memleketleri Belli Oldu!

Hakkari'ye bağlı Şemdilli'de bulunan Süngütepe Üs Bölgesinde arızalı mühammatın patlaması sonucu 7 askerimiz şehit olmuş 25 askerimiz de yaralanmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bölgeye giderek incelemelerde bulunmuştu. Patlamada şehadet şerbetini içen askerlerimizin baba evlerine şehit oldukları haberleri verilmeye başlandı. İşte Hakkari Şemdinli'de şehit düşen askerlerimizin isimleri ve memleketleri...

Acı haber, şehit ailelerine ulaştı. Acı haberi alan şehit aileleri ağıtlar yaktı. Şehit askerlerin evine Türk bayrağı asıldı.

TOPÇU UZMAN ÇAVUŞ HALİL DAŞ - KONYA

Patlamada şehit düşen 7 askerimizden biri olan 26 yaşındaki Topçu Uzman Çavuş Halil Daş'ın memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde bulunan baba evine acı haber ulaştı. 'Zeytin Dalı' ve 'Fırat Kalkanı' harekâtlarına da katıldığı öğrenilen şehidin, 4 ay önce nişanlandığı ve dün görüştüğü ağabeyiyle Ramazan Bayramı'nda yapacağı düğün hakkında konuşup plan yaptığı öğrenildi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde, dün, mühimmat deposunda meydana gelen patlamada, Topçu Uzman Çavuş Halil Daş'ın da aralarında bulunduğu 7 asker şehit oldu, 25 asker yaralandı. Halil Daş'ın şehit olduğu haberi, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde, eskiden belde statüsünde olan Belkaya Mahallesi'ndeki babaevine ulaştı. Acı haberi alan şehit annesi Rukiye Daş ve yakınları gözyaşı döktü. Şehit annesi Rukiye Daş, acı haberi veren komutanlara "vatan sağolsun" diyerek cevap verdi.

TOPÇU ER SAMET KAYMAKÇI - GAZİANTEP

Patlamada şehit düşen askerlerden Topçu Er Samet Kaymakçı'nın Gaziantep'teki ailesine acı haber ulaştı. Şehit bir izin kullanp yaklaşık 1 hafta önce Hakkari'ye döndüğü öğrenildi. Şehidin Gaziantep Şahinbey ilçesine bağlı Gümüştekin Mahallesi'nde oturan ailesine acı haber rütbeli komutanlar tarafından verildi. Haberi alan şehidin ailesi ağıt yaktı. Şehit askerin evine Türk bayrağı asıldı. 2'si kız, 4 kardeş olan Şehit Samet Kaymakçı'nın izin kullandıktan sonra yaklaşık 1 hafta önce Hakkari'ye dönüp birliğine teslim olduğu bilgisi paylaşıldı.

TOPÇU ÇAVUŞ MEHMET KAŞIK - KAHRAMANMARAŞ

Patlamada şehit olan 25 yaşındaki Topçu Çavuş Mehmet Kaşık'ın Kahramanmaraş'taki baba ocağına ateş düştü.

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Karacaoğlan Mahallesinde oturan baba Cafer ve anne Meryem Kaşık'a acı haberi komutanlar iletti. Bekar olan şehidin anne ve babası, aldıkları haberle gözyaşlarına boğuldu. Eve Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan şehidin yakınları da eve akın etti. Şehidin annesi " daha evlenecekti, yuva kuracaktı, çocukları olacaktı" diye feryat etmesi yürekleri dağladı.

TOPÇU ER İBRAHİM ÖZKUR - MUŞ

Patlamada şehit olan 21 yaşındaki Topçu Er İbrahim Özkur'un acı haberi memleketi Muş'taki baba evine ulaştı. Şehit Özkur'un terhisine 80 gün kala şehit olduğunun öğrenilmesi yürekleri burktu.

Topçu Er İbrahim Özkur'un acı haberi baba ocağı Muş'un Varto ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'ndeki ailesine komutanlar tarafından iletildi. Kudbettin-Hanım çiftinin 7 çocuğundan biri olan İbrahim Özkur'un anne, baba, kardeş ve eşi acı haber üzerine DNA örneği alınması için Hakkari'ye gitti. İbrahim Özkur'un evine giden Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Erkan Kaçmaz, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ahmet Anzarlı, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı İsmail Terzi şehidin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. 1 çocuk babası olduğu ve eşinin hamile olduğu öğrenilen marangoz İbrahim Özkur'un evi bayraklarla donatıldı. Şehidin yakınları acı haber üzerine ağıtlar yaktı.

TOPÇU ER MENDUH ÇELİK - ŞANLIURFA

Şehit olan yedi askerden 20 yaşındaki Topçu er Menduh Çelik'in acı haberi memleketi Şanlıurfa'ya ulaştı. Ağıtların yükseldiği şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi'ndeki, Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde, dün, mühimmat deposunda meydana gelen patlamada, Topçu Er Menduh Çelik’in de aralarında bulunduğu 7 askerimiz şehit oldu, 25 askerimiz yaralandı. Çelik’in şehit olduğu haberi, Şanlıurfa İmam Bakır Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı. Acı haberi alan şehit ailesi gözyaşı döktü. Sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu şehidin acı haberine alan yakınları ve komşuları şehidin babası Demo Çelik’e başsağlığında bulundu. Şehidin cenazesinin yarın düzenlenecek törenin ardından Şanlıurfa’ya getirileceği öğrenildi.

Şehit babası Demo Çelik'in " Biz kürdüz ama hiç kürdüz demedik, Türkoğlu Türküz, ispatı da bu vatana verdiğimiz 3 şehittir" demesi duygulandırdı. 2 erkek kardeşinin de koruculuk yaparken şehit olduğu öğrenilen şehit babası ağıtlar yaktı.

TOPÇU ER YUSUF ÖNDER - ANTALYA - ALANYA

Şehit askerlerden 22 yaşındaki Topçu Er Yusuf Önder'in Alanya'ya bağlı Kadıpaşa Mahallesi İkizler Sokak'ta oturan ailesine acı haber verildi.



1998/1 tertip olarak askere alınan Yusuf Önder'in annesi Sevcan Önder ile babası Sunay Önder'e şehadet haberini askeri yetkililer verdi. Şehidin ailesinin oturduğu eve Türk bayrağı asılırken, evin önüne taziye çadırı kuruldu. 112 ekipleri şehidin evinde hazır bekletilirken, haberi duyan yakınları ve komşuları da taziye için eve geldi.



Şehit Yusuf Önder'in ailesinin iki çocuğundan küçüğü olduğu ve aslen Bursalı olan ailesiyle Alanya'da ikamet ettiği belirtildi. Bekar olan Yusuf Önder'in anne ve babasının ilçede hediyelik eşya dükkanı işlettiği kaydedildi.

Şuana kadar 7 şehidimizden 6 şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu. Diğer şehidimiz ile ilgili bilgiye ulaştığımızda aktaracağız.

Yüce Türk Milletinin başı sağ olsun. Şehitlerimizin cennette olduğundan şüphemiz yok. Allah ailelerine sabırlar versin.

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