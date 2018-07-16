Adalet Bakalığı, Adli ve İdari Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı mülakat sonuçlarınını açıklandığını resmi internet adresinden duyurdu. Ayrıca bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, adayların sonuçlarına öğrenebileceği sayfaya ilişkin sorgulama sayfasının detayları da paylaşıldı. Böylece, uzun zamandır merak edilen 'Adli ve İdari Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak' sorusu da yanıtını buldu.



24 Aralık 2017’de yapılan Adli ve İdari Yargı Hakim ve Savcı Adayları mülakat sonuçları açıklandı. Sonuçlar, Adalet Bakanlığının internet sitesinde yayınlandı.

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