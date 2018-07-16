Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Hakim ve Savcı Adayları Mülakat Sonuçları Açıklandı!..

Adalet Bakalığı, Adli ve İdari Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı mülakat sonuçlarınını açıklandığını resmi internet adresinden duyurdu. Ayrıca bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, adayların sonuçlarına öğrenebileceği sayfaya ilişkin sorgulama sayfasının detayları da paylaşıldı. Böylece, uzun zamandır merak edilen 'Adli ve İdari Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak' sorusu da yanıtını buldu.

banner396

Hakim ve Savcı Adayları Mülakat Sonuçları Açıklandı!..

Adalet Bakalığı, Adli ve İdari Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı mülakat sonuçlarınını açıklandığını resmi internet adresinden duyurdu. Ayrıca bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, adayların sonuçlarına öğrenebileceği sayfaya ilişkin sorgulama sayfasının detayları da paylaşıldı. Böylece, uzun zamandır merak edilen 'Adli ve İdari Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak' sorusu da yanıtını buldu.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:52
Hakim ve Savcı Adayları Mülakat Sonuçları Açıklandı!..

Adalet Bakalığı, Adli ve İdari Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı mülakat sonuçlarınını açıklandığını resmi internet adresinden duyurdu. Ayrıca bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, adayların sonuçlarına öğrenebileceği sayfaya ilişkin sorgulama sayfasının detayları da paylaşıldı. Böylece, uzun zamandır merak edilen 'Adli ve İdari Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak' sorusu da yanıtını buldu.
 

24 Aralık 2017’de yapılan Adli ve İdari Yargı Hakim ve Savcı Adayları mülakat sonuçları açıklandı. Sonuçlar, Adalet Bakanlığının internet sitesinde yayınlandı.

SONUÇ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 16.07.2018 15:13
Anahtar Kelimeler:
hakim savcı adayları mülakat sonuçları açıklandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YKS-TYT-AYT Sonuçları İçin Geri Sayım Başladı!..
YKS-TYT-AYT Sonuçları İçin Geri Sayım Başladı!..
2 Yılda Kaç Kişi İhraç Edildi!..
2 Yılda Kaç Kişi İhraç Edildi!..
PKK’lılar: “Her yerde asker var, ölüyoruz”
PKK’lılar: “Her yerde asker var, ölüyoruz”

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim