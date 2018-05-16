Hakan Atilla İçin Karar Verildi!

ABD'deki İran Yaptırımlarının delinmesi davasında suçlu bulunan Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, davaya bakan Richard Berman'ın kararına göre 32 ay hapis cezası aldı.

Sabah saatlerinde başlayan ceza duruşmasında sonuç açıklandı. Atilla, 32 ay hapis cezası aldı. 14 aydır hapiste bulunan Atilla'nin hapiste geçirdiği süre göz önüne alınarak söz konusu cezadan düşülecek ayrıca yüzde 10 bir indirim daha olacak. Savcılık bakamı davanın yargıcı Berman'dan Atilla için 188 aydan fazla hapis ile 50 bin lira ile 500 bin dolar para cezası vermesini talep ediyordu.

Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Atilla 27 Mart 2017 tarihinde New York'ta gözaltına alınmıştı.