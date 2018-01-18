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HAK-İş'ten KİT'lerde Çalışan Taşeron İşçiler için Kadro Çağrısı

HAK-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron olarak görev yapan işçilerin sürekli işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. KİT'lerdeki taşerona kadro çağrısı haberleri ve daha fazlası kpss cafe adresinde.

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HAK-İş'ten KİT'lerde Çalışan Taşeron İşçiler için Kadro Çağrısı

HAK-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron olarak görev yapan işçilerin sürekli işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. KİT'lerdeki taşerona kadro çağrısı haberleri ve daha fazlası kpss cafe adresinde.

18 Ocak 2018 Perşembe 15:40
HAK-İş'ten KİT'lerde Çalışan Taşeron İşçiler için Kadro Çağrısı

HAK-İş'ten KİT'lerde Çalışan Taşeron İşçiler için Kadro Çağrısı

HAK-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron olarak görev yapan işçilerin sürekli işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan taşeron düzenlemesinin memnuniyet verici olduğunu fakat KİT'lerde çalışanların kapsam dışı kalmasının haksızlık olabileceğini belirtti. 

50 bine yakın kişinin kapsam dışında kaldığını söyleyen Arslan, yeni bir düzenlemeyle bu işçilerin de yüzünün güldürülmesi gerektiğini belirterek, "Bize göre, taşeron işçilere kadro verilerek Türkiye'deki emekçilerin büyük hayalini gerçekleştiren bir düzenleme yapıldı. Geride kalan küçük orandaki arkadaşımızın sorunu da çözülerek bu düzenleme taçlandırılabilir. Bizim umudumuz ve beklentimiz, KİT'lerdeki, hastanelerin bilgi yönetim sistemindeki arkadaşlarımızın, araçlarıyla çalışan şoförlerimizin ve diğer bir kısım kurumlarda çalışan taşeron işçilerin de düzenlemeye dahil edilmesi. Büyük bir düzenlemeyi hayata geçiren hükümetimiz bunu da yapabilir. 

Bugüne kadar bize güvenen taşeron işçilerimizin güvenini hiç boşa çıkartmadık. Onların sorunlarının çözümü için büyük mücadele verdik. Bugün geldiğimiz noktada büyük bir iş başarıldı. Kadroya geçecek arkadaşlarımız, hem toplu sözleşme haklarını hem sendikal haklarını hem de ikramiye haklarının hepsini kullanacaklar. İnşallah yeni dönemde de bize güvenen işçi arkadaşlarımızla yürümeye devam edeceğiz." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

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