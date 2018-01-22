Hainler Bu Sefer Kırıkhan'a Havan Mermisiyle Saldırdı! Ölü ve Yaralılar Var

Suriye'nin Afrin bölgesindeki bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca Hatay'ın Kırkhan ilçesine havan mermisiyle saldırı düzenlediği bildirildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Bölücü hainlerin Türkiye'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Suriye'de PKK/PYD'nin işgali altındaki Afrin bölgesinden iki gün içerisinde 20 den fazla saldırı Hatay ve Kilis'e düzenledi. Saldırılarda 2 kişi hayatını kaybederken 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bugün Suriye sınırına yakın bir bölge olan Hatay'ın Kırıkhan ilçesine PKK'lılarca havan mermisi ile saldırı düzenlendiği, bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildiği bildirildi.

Elde edilen bilgilere göre saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından tedavi için hastaneye kaldırıldı.

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