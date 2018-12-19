Haber Editörlüğü Yaparak Ayda 3 Bin TL Kazanabilirsiniz!

İnsanlar artık ek iş yapmak yeni alternatif yollar arıyor. Özellikle internet üzerinden yapılabilecek işler popüler olmaya başladı. İnternet Haber Editörlüğü de bu işlerdendir. Peki haber editörü ne iş yapar, haber editörü ne kadar kazanır?...

Haber editörlüğü işi internetin yaygınlaşması ile daha popüler ve kıymetli bir meslek haline geldi.

HABER EDİTÖRÜ NE İŞ YAPAR?

Haber editörü, haber ajanslarına, haber sitelerinde yayımlanan ve yayımlanacak haber metinlerinin, haber görsellerinin düzenlenmesi ve hazırlanmasından sorumludur. Büyük haber sitelerinden tutun da en küçük haber sitelerine kadar her haber sitesinin temel ihtiyacı haber editörüdür.

İnternette yayımlanacak içeriklerin yeniden düzenlenmesi işinden de haber editörü sorumludur. Yeni içerikler üretmek de haber editörünün işidir. Muhabir ile haber editörü birçok noktada birbiri ile karıştırılır. Muhabir haber bulmak ile sorumludur. Haber editörü muhabirlerin bulduğu bilgileri, verileri, belgeleri, görselleri haberleştirip yayına alır.

HABER EDİTÖRÜ NE KADAR KAZANIR?

İnternetin yaygınlaşması ile birlikte home office yada bir başka deyişle freelance haber editörlüğü işe yaygınlaşmaya başladı. İnsanlar uzaktan haber hazırlayıp haber merkezine gönderiyor veya kendisine özel verilen kullanıcı adı ve şifre ile hazırladığı haberleri yayına alır.

Haber editörlerinin kazançlarına baktığımızda ortalama 3 bin lira civarında kazandığını söyleyebiliriz. Bunun basit bir hesabı şöyle yapılmaktadır.

İş veren haber başı bir ücret belirler. bu ücretler ortalam 3 tl gibi bir rakama tekabül eder. Günde 3 tl üzerinden kaç haber hazırlarsa aylık haber toplamına göre kazanç elde eder. Bu durumda aylık 3 bin lira gibi bir gelir elde edebilir.

Bir çok ofis çalışanı aynı zamanda ek iş olarak haber editörlüğü yapmaktadır.

NASIL HABER EDİTÖRÜ OLUNUR?

Haber editörlerinin de bazı yetenekleri olması gerekmektedir. İmla kurallarına hakim olmak, haber diline hakim olmakla birlikte ggrafik tasarım programlarını da iyi derecede kullanması gerekmektedir. Haber editörü iyi derece ingilizce bilmesi tercih sebebidir çünkü yabancı haber sitelerinden haber çeviri yapması gerekmektedir.

Photoshop gibi bir grafik tasarım programı ile güzel ve dikkat çekici haber manşetleri hazırlayabilmelidir. Bunlara ek olarak video düzenleme, doküman işleme gibi işleri de yapması tercih sebebi olmaktadır.

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