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Gupse Özay'a Afrin Tepkisi: O Paylaşımını Silmek Zorunda Kaldı

Ünlü oyuncu Gupse Özay'a takipçilerinden Afrin Harekatı tepkisi geldi. Ünlü oyuncu yaptığı o paylaşımını silmek zorunda kaldı.

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Gupse Özay'a Afrin Tepkisi: O Paylaşımını Silmek Zorunda Kaldı

Ünlü oyuncu Gupse Özay'a takipçilerinden Afrin Harekatı tepkisi geldi. Ünlü oyuncu yaptığı o paylaşımını silmek zorunda kaldı.

23 Ocak 2018 Salı 19:27
Gupse Özay'a Afrin Tepkisi: O Paylaşımını Silmek Zorunda Kaldı

Ünlü oyuncu Gupse Özay'a sosyal medyada Afrin tepkisi.

Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatında bugün 4. gün geride bırakıldı. birçok ünlü isim sosyal medya hesabı üzerinden yaptıkları paylaşımlarla askerlerimizin yanında olduklarını ve dualarını paylaştı. Ancak bazı ünlüler ise herhangi bir paylaşımda bulunmadu.

Suriye-Afrin'de terör örgütü PKK-PYD-YPG ve DAEŞ'e yönelik hedefleri vurmak ve sınırı terör örgütlerinden temizlemek için TSK tarafından başlatılan ve 'Zeytin Dalı' adını verilen operasyon ile ilgili Gupse Özay herhangi bir paylaşım yapmadı. Ancak bugün Alaska'da meydana gelen 8.2'lik deprem haberi sonrası üzüntü dileklerini paylaşan Gupse Özay'ı takipçileri affetmedi. Binlerce takipçi, Özay'ın Afrin Harekatı hakkında paylaşım yapmayıp Alaska'daki deprem ile ilgili üzüntü dileklerini paylaşmasına tepki gösterdi. Bu tepkiler üzerine Gupse Özay, paylaşımını silmek zorunda kaldı. Öte yandan Gupse Özay bir özür mesajı yayımladı.

"TEPKİLER DOĞRU" diyen Gupse Özay, yine sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hassas bir dönemden geçildiğini ve tepkilerin haklı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Normalde üzücü durumlarla ilgili paylaşım yapmıyorum. İnsanlar belki biraz nefes alır diye. Lakin uyanır uyanmaz depremden dolayı binlerce kişi öldü gibi bir bilgi gelince, peki tabii paylaşım yaptım. Fakat şu an hassas bir dönem. Tepkiler doğru" Ünlü oyuncu, bu gerekçeyle paylaştığı tweeti sildiğini açıkladı.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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Sıla'dan Zeytin Dalı Harekatı Paylaşımı
Sıla'dan Zeytin Dalı Harekatı Paylaşımı
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Son DakikaGupse özayAfrinünlüler Afrin
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