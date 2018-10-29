29 Ekim sabahına büyük bir coşku ve heyecanla uyandık. Yüzbinlerce insan Anıtkabir'e Atamıza koşarken birbirinden güzel, birbirinden gurur verici görüntüler kameralara, objektiflere yansıdı. Ancak öyle bir görüntü sosyal medyaya düştü ki, günün en güzel görüntüsü olma özelliğini daha gün bitmeden elde etti.

Yaşlı bir çift ağır adımlarla Anırkabir yolunda yürüyüp, binbir zorlukla merdivenleri çıktılar. Ardından Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çiçek bırakıp, dua ettiler.

Ellerindeki bastonlara dayanarak geldikleri Anıtkabir'de Atatürk'ümüze teşekkür ve dua eden yaşlı çift görenleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.

İşte günün en güzel görüntüsünü veren yaşlı çiftin o anlar;

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