Gümüşhane'de Üniversite Laboratuvarında Patlama Meydana Geldi

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Laboratuvarında patlama meydana geldi, patlamada 1 öğrencinin yaralandığı bildiriliyor. Çok sayıda itfaiye ve polis ekibinin sevk edildiği fakülte binası olası bir patlama daha meydana gelebileceği riski göz önüne alınarak boşaltıldı.

Saat 15.00 sıralarında üniversite kampüsünde bulunan Sağlık Bilimleri Fakültesi Laboratuvarında meydana gelen patlamanın öğrencilerin ders işlediği sırada meydana geldiği, sebebinin henüz öğrenilemediği belirtildi. Olay üzerine fakültede büyük panik yaşayan öğrenciler laboratuvardan çıktı. Üniversite yetkilileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Patlamada bir öğrencinin yaralandığı yaralı öğrencinin Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi. Patlama sebebinin tespiti için araştırma başlatıldı.

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