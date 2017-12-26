Gümüşhane'de Skandal: Rus Ruleti Oynayan Jandarma Astsubay İlk Denemede Hayatını Kaybetti

Son dakika haberi Gümüşhane'den geldi. Alınan son bilgilere göre Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli bir Jandarma Astsubay askerlerinin gözü önünde Rus Ruleti oynadı. Astsubay oynadığı Rus ruleti sırasında kafasına dayadığı tabancasının ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen son dakika bilgilerine göre, İl Jandarma Komutanlığı emrinde oto teknisyeni ve bakım astsubayı olarak görev yapmakta olan Balıkesir Gönen nüfusuna kayıtlı Astsubay Üstçavuş 28 yaşındaki Rıdvan Çetin, gündüz ilçeleri dolaştıktan sonra akşam saatlerinde Alay Komutanlığı'nda çalıştığı Kademe'ye geldi. Burada içtima düzenine geçen alan askerlerinden toplu tabancasını isteten Astsubay Çetin, tabancadaki mermileri tek mermi kalıncaya kadar boşalttı. Alkollü olduğu belirlenen Çetin, şakağına dayadığı silahla Rus ruleti oynarken ilk denemesinde silah ateş aldı.

Ağır Yaralandı

Silahın ateş alması sonucu ağır şekilde yaralanan ve bölgeye çağrılan 112 Acil Servis ambulansıyla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetin, burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Askerler Fenalık Geçirdi

Olaya şahit olan ve fenalık geçiren askerler ise Acil Servis'e getirilerek tedavi altına alındı.

Yıllık İzne Ayrılacaktı

Oynadığı Rus Ruleti sonucu hayatını kaybeden Astsubay Çetin'in Gümüşhaneli F.Ö ile nişanlı olduğu ve kısa süre içerisinde yıllık izine ayrılmayı planladığı öğrenildi.

Vali Hastaneye Geldi

Olayı şehit ailelerine verilen yemekte öğrenen ve hemen Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne gelen Vali Okay Memiş, İl Jandarma Komutanı Albay Cezayir Danışan, İl Sağlık Müdürü Dr. Engin Pehlivan ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vali Memiş, çok üzüntülü olduklarını dile getirerek, "Bu arkadaşımız İl Jandarma Alay Komutanlığında kademe bölümünde daha çok teknik işlerde, araçların bakım onarımıyla ilgili görevi olan bir kardeşimizdi. Gümüşhane'den nişanlı olduğunu biliyoruz. Hatta kendisi komutanlarından yıllık izin alarak yakın geleceğe yönelik bir takım plan ve hedefleri varmış. İzne çıkacakmış" ifadelerini kullandı.

Neler Yaşandığını Bilmiyoruz

Konunun adli mercilere intikal ettiğini ve sebebinin araştırıldığını kaydeden Vali Memiş, "Böyle bir davranışta bulunacak arkadaşımız değil. Ama her insanın kendi özel hayatı ve özel dünyası var. Orada neler yaşandığını çok bilmiyoruz. Olayı hem idari hem de adli yönden mutlaka inceleyeceğiz ve araştıracağız. Bu olaydan psikolojik olarak etkilenen askerlerimiz var. Onlara da sağlık yönünden müdahale ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağolsun" şeklinde konuştu.

Kpsscafe.com.tr | Ankara