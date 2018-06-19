Gümüşhane'de Korkunç Olay! Öz Annesini Döverek Öldürdü

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde meydana gelen olaya dair detaylar haber merkezlerine ulaşmaya başladı. Şizofreni tedavisi gördüğü öğrenilen 45 yaşındaki Havva Balta tarafından feci şekilde dövülen 75 yaşındaki Ayşe Balta hayatını kaybetti.

Olay bugün öğle saatlerinde Kürtün ilçesi Damlıköy Yaylasında meydana geldi. Trabzon'un Vakfıkebir ilçesine kayıtlı Ayşe Balta, şizofreni tedavisi gördüğü belirlenen kızıyla birlikte yaylaya çıktı. Yaşlı kadın, burada kapısını kilitlediği evde kızını bırakarak tarlada çalışmaya başladı. Evin kapısını bir şekilde açan 45 yaşındaki Havva Balta annesini bularak saldırdı. Yaşlı kadın aldığı darbelerle yere yığıldı. Çevredekilerin durumu bildirmesi sonucu olay yerine sağlık ve jandarma ekibi gönderildi.

Talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Ayşe Balta'nın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Havva Balta Jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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