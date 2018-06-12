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Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan Kayısı Ağacı Cevabı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in Malatya'da 2 milyon kayısı ağacı kesildi iddialarıyla ilgili konuştu.

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Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan Kayısı Ağacı Cevabı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in Malatya'da 2 milyon kayısı ağacı kesildi iddialarıyla ilgili konuştu.

12 Haziran 2018 Salı 22:21
Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan Kayısı Ağacı Cevabı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in Malatya'da 2 milyon kayısı ağacı kesildi iddialarıyla ilgili konuştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Akşener'in "Malatya'da 2 milyon kayısı ağacı kesildi" iddialarına yanıt verdi. Tüfenkçi "Cumhurbaşkanlığına aday olup ülkesinde yapılanları bilmeyenler cumhurbaşkanlığına aday. En son İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Malatya'ya geldiğinde kayısı ile ilgili kulaktan dolma bilgiler ile millete akıl vermeye kalkıyor." dedi. Bakan Tüfenkçi, şehirde iki milyon ağacın kesildiğine yönelik iddialara şehirde kaç ağacın olduğunu bilmediğini söyleyerek yanıt verirken, "Geçen yıl hastalık ve susuzluktan dolayı bir takım sıkıntılar yaşandı. Susuzluk problemi var ve bizim Malatya'da bununla ilgili çözümlerimiz var. Yine Meral Akşener'in kayısı için önerdiğini biz hayata geçirdik ondan da haberi yok. AK Parti hükümetleri olarak lisanslı depolara ciddi destekler verdik. Kayısıyı da lisanslı depo kapsamına aldık. Tarım ticaretinin gelişmesi için lisanslı depoların önemini çok önceden gördük, Türkiye'de yaygınlaştırılması için de teşvikler verdik." ifadelerini kullandı.

Kayısı ve diğer tüm ürünlerin sınıflandırılması noktasında devlet desteği olduğunu vurgulayan Tüfenkçi, "Nakliye desteği veriyoruz, tarladan depoya kadar ton başına 25 lira veriyoruz. Bu ürünü teminat gösterip bankadan kredi çektiğinizde faizin tamamını karşılıyoruz. Lisanslı depoların gelişmesi noktasında çok ciddi anlamda teşvik verdik. Bugün lisans alan firma sayısı 140'lara ulaştı. Ton olarak da gerçekten hububatta 980 bin tona ulaştı, fındık, kayısı, zeytin gibi ürünleri de lisanslı depo kapsamına aldık. Bu anlamda da Malatya'ya kayısı lisanslı deposunu kazandırdık." şeklinde konuştu.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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