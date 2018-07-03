Gülbin Tosun'dan FOX Canlı Yayınında Komik Gaf

Fox Ana Haber sunucu Fatih Portakal'ın yaz tatiline çıkması çıkmasıyla yerine Gülbin Tosun geldi ve akşam haberlerini sunmaya başladı.

CANLI YAYINDA GÜLÜMSETEN ANLAR

Gülbin Tosun, bu akşam yayınlanan haber programında sunduğu spor haberinde gülümseten bir gafa imza attı.

Filipinler ile Avustralya arasında oynanan basketbol maçını sunan Tosun, 13 sporcunun maçtan diskalifiye edilmesini "Hakem, 13 basketbolcuya kırmızı kart gösterdi." şeklinde sundu ve bu anlar gülümsetti.

İşte o anlar...

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