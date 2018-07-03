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Gülbin Tosun'dan FOX Canlı Yayınında Komik Gaf

Fox Ana haber sunucusu Gülbin Tosun, bugün akşam haberlerini sunarken bir gafa imza attı.

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Gülbin Tosun'dan FOX Canlı Yayınında Komik Gaf

Fox Ana haber sunucusu Gülbin Tosun, bugün akşam haberlerini sunarken bir gafa imza attı.

03 Temmuz 2018 Salı 22:28
Gülbin Tosun'dan FOX Canlı Yayınında Komik Gaf

Fox Ana Haber sunucu Fatih Portakal'ın yaz tatiline çıkması  çıkmasıyla yerine Gülbin Tosun geldi ve akşam haberlerini sunmaya başladı.

CANLI YAYINDA GÜLÜMSETEN ANLAR

Gülbin Tosun, bu akşam yayınlanan haber programında sunduğu spor haberinde gülümseten bir gafa imza attı.

Filipinler ile Avustralya arasında oynanan basketbol maçını sunan Tosun, 13 sporcunun maçtan diskalifiye edilmesini "Hakem, 13 basketbolcuya kırmızı kart gösterdi." şeklinde sundu ve bu anlar gülümsetti.

İşte o anlar...

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Anahtar Kelimeler:
Gülbin TosunFatih PortakalFox
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