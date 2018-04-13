GTB 2017/2 Memur Alımı Sözlü Mülakat Sonuçları Açıklandı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı.

Ticaret Bakanlığı resmi internet sayfası üzerinden yayımlanan duyuruda 2017/2 B grubu memur alımı sözlü mülakat sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

A) Adayların atanabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri ve beyanlarını 20.04.2018 tarihi mesai saati bitimine kadar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı (Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km. 06530 Çankaya / ANKARA) adresine elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları zorunludur. Posta ya da kargodaki gecikmeler dikkate alınmaz. Belirtilen sürede belgelerini teslim etmeyen aday atanma hakkını kaybeder.



B) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış ise iptal edilir, bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamazlar. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilir.



C) İstenilen Belgeler:



I- MEMUR (TAŞRA) VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ OLARAK ATANMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN;



1) EK-1 No.lu dilekçe, (okunaklı ve eksiksiz doldurulmalıdır, renkli çıktı olmalıdır.)



2) Diploma veya geçici mezuniyet belgesi.

Belgelerini posta ya da kargo yoluyla gönderecek adaylar için; Diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin “Mezun Olduğu Eğitim Kurumu” ya da “Noter” tarafından onaylanmış suretini göndermeleri gerekmektedir. Onaylanmış suretin A4 BOYUTUNDA ıslak imzalı ve mühürlü olması gerekmektedir. Onaylanmış suretin fotokopileri kabul edilmeyecektir.

Belgelerini elden teslim edecek adaylar için;

Diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin “Mezun Olduğu Eğitim Kurumu” ya da “Noter” tarafından onaylanmış suretini göndermeleri gerekmektedir. Onaylanmış suretin A4 BOYUTUNDA ıslak imzalı ve mühürlü olması gerekmektedir. Onaylanmış suretin fotokopileri kabul edilmeyecektir.

İlgilinin diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte A4 BOYUTUNDA fotokopisini ibraz etmesi durumunda “Bakanlık” tarafından onaylanması mümkün olabilecektir.



3) Adli sicil ve arşiv araştırması kaydı belgesi. (e- devlet çıktısı geçerlidir.)



4) Nüfus Cüzdanının fotokopisi (önlü-arkalı)



5) Kamu görevlileri etik sözleşmesi (aday tarafından imzalanmış şekilde)



6) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.(e- devlet çıktısı geçerlidir.)

Belgelerini posta ya da kargo yolu ile gönderecek adaylar için; Askerlik durum belgesinin (terhis, tecil, muaf ya da halen asker) aslı ya da Askerlik Şubesince onaylı sureti.

Belgelerini elden teslim edecek adaylar için; Askerlik durum belgesinin (terhis, tecil, muaf ya da halen asker) aslı ya da Askerlik Şubesince onaylı sureti.

İlgilinin Askerlik durum belgesinin aslı ile birlikte fotokopisini ibraz etmesi halinde “Bakanlık” tarafından onaylanması mümkün olabilecektir.



7) 4 adet vesikalık fotoğraf, (Erkek adaylar için gömlek, kravatlı ve sakalsız olmalıdır.)



8) Mal bildirim beyannamesi.

9) Halen bir Kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesine göre kadrolu olarak çalıştığını beyan eden adayların, kurumlarından alacakları “Görev Yeri Belgesi” nin aslını ibraz etmeleri gerekmektedir.



10) Ortaokul veya lisede hazırlık okuduğunu beyan eden adayların hazırlık okuduklarını belirtir belgenin aslı veya onaylı sureti.

Belgelerini elden teslim edecek adaylar için; Söz konusu belgenin aslı ile birlikte fotokopisini ibraz etmeleri durumunda “Bakanlık” tarafından onaylanması mümkün olabilecektir.



11) Lisans eğitiminden sonra Yüksek Lisans ve/veya doktora eğitimini tamamlamış adayların bu durumlarını belirtir belgenin aslı veya onaylı sureti.

Belgelerini elden teslim edecek adaylar için; İlgilinin söz konusu belgenin aslı ile birlikte fotokopisini ibraz etmesi durumunda “Bakanlık” tarafından onaylanması mümkün olabilecektir.



12) Aday evli ise ve eşinin bulunduğu yere atanmak istiyorsa, konuya ilişkin talebini içerir dilekçe ekinde eşinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur, işçi, sözleşmeli personel veya geçici işçi olarak çalıştığını gösterir görev yeri belgesi ya da veya eşinin özel sektörde çalıştığına ilişkin hizmet döküm cetveli ile evlilik durumuna ilişkin vukuatlı nüfus kayıt örneği,

KAZANAN ADAYLAR

MEMUR(TAŞRA)

MUHAFAZA MEMURU

AVUKAT

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ

Açıklamanın devamı için: http://personel.gtb.gov.tr/duyurular/bakanligimiz-20172-b-b-grubu-sozlu-sinav-sonuclari

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