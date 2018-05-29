GSB 3 Bin 200 Personel Alımı Yapacak (Yaş , Mezuniyet ve Diğer Şartlar)

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'nün 3 Bin 200 personel alımı için başvuru süreci 4 Haziran 2018 tarihine kadar devam edecek.

Spor Genel Müdürlüğü'nce geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruda alımlarla ilgili, "Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün merkez ve/veya taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan KPSS (B) grubu (KPSS P3) puan türünden en az 50 (elli) puan almak şartıyla, yapılacak sözleşmeli personel giriş sınavı ile 1800 Antrenör ve 1400 Spor Uzmanı (1050 Spor Eğitim Uzmanı, 98 Spor Psikoloğu, 111 Spor Fizyoterapisti, 52 Spor Beslenmecisi, 42’si Kadın ve 47’si Erkek, 89 Spor Masörü) olmak üzere toplam 3200 sözleşmeli personel alınacaktır. Sözleşmeli personel giriş sınavı 16 Temmuz 2018 tarihinden itibaren sözlü sınav usulü ile 15 farklı merkezde 16 komisyon tarafından yapılacaktır" denilmiş, yine aynı duyuruda başvuru şartları aşağıdaki gibi açıklanmıştı:

Söz konusu alım için başvuruda bulunacak adayların başvuru genel şartlarının yanı sıra aşağıda belirtilen başvuru özel şartlarını da yerine getirmesi gerekiyor, aksi takdirde adayların başvuruları geçersiz sayılıyor.

18 Mayıs 2018 tarihinde başlayan başvuru işlemleri 4 Haziran mesai bitimine kadar http://basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden online olarak gerçekleşecek. Başvuru sırasında sistem tarafından şu belgeler talep ediliyor:

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