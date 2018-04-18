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Gözaltına Alınan 2 Kaymakam Hakkında Karar Verildi

Son dakika haberi: Geçtiğimiz gün açığa alınan ve FETÖ'den hakkında yakalama kararı çıkartılarak gözaltına alınan Ömerli Kaymakamı, ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Gözaltına Alınan 2 Kaymakam Hakkında Karar Verildi

Son dakika haberi: Geçtiğimiz gün açığa alınan ve FETÖ'den hakkında yakalama kararı çıkartılarak gözaltına alınan Ömerli Kaymakamı, ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 12:58
Gözaltına Alınan 2 Kaymakam Hakkında Karar Verildi

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında başlatılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, geçtiğimiz hafta görevlerinden uzaklaştırılan ve daha sonra haklarında yakalama kararı çıkartılarak gözaltına alınan Ömerli Kaymakamı Erol Korkmaz ile Dargeçit Kaymakamı Mehmet Yaşar Yeşiltaş'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı ve 2 kişi savcılığa sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen Korkmaz hakkında tutuklama kararı verilirken Yeşiltaş serbest bırakıldı.

Bir süre önce İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldıktan sonra Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Korkmaz ve Yeşiltaş'ın Emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Korkmaz tutuklanırken, Yeşiltaş ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Geçtiğimiz 3 Nisan'da İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırılan Korkmaz ile Yeşiltaş, haklarında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aynı gün gözaltına alınmıştı.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son DakikaFetöDargeçitömerli
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