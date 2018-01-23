Görüşülmeyen KHK'lar Meclise Gelecek

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, OHAL Kapsamında çıkarılan KHK'ların grup önerisiyle birlikte TBMM'de görüşüleceğini açıkladı. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bülent Turan, KHK'ların Mecliste görüşülmesini başından beri talep ettiklerini, henüz meclise gelmeyen 10 KHK olduğunu bunların grup önerisiyle beraber TBMM'ye alınmasını ve görüşmeyi görev bildiklerini söyledi.

Meclisin uzun süre KHK'lara boğulmasının topluma haksızlık olduğunu söyleyen Turan, "Şimdiye kadar 30 civarında KHK hayata geçti. Yine bunun yarısı sadece isimlerden oluşan ihraçlar ve bunun gibi olan gündemler. Kalan 15 KHK'nın 5'i zaten daha önce görüşüldü, 10 tanesi kaldı. Yüzlerce KHK var ve görüşülmedi tarzı ithamlar doğru değil. 10 kadar KHK var görüşülmeyen. Bunların da görüşülmesini başından beri talep ediyoruz. Ancak Meclis'teki usul ekonomisi gereği zaman planlaması diğer kanunların gündemlerine baktığımızda, muhalefetin de bu konuda bir adım atması kanaatindeyiz.

Çünkü toplamda 1500'e yakın maddeden oluşuyor. Her gün görüşmeye başlasak 2 sene sürer belki. O yüzden diyoruz muhalefetteki gruplarımıza gelin ortak akılla meseleyi değerlendirelim, KHK'ları usule uygun bir şekilde makul zamanda görüşelim diyoruz. Diğer partilerle görüşüp ortak paydada ortak zamanlamada buluşacağız. Uyum yasaları da herkesin hepimizin görevi. AK Partinin sayısal olarak yeterliliği var. Hükümeti muhalefetiyle beraber bunları değerlendirmeyi doğru buluyoruz. Bunların görüşülmemesi yasal anlamda eksiklik değil. Zaten iç tüzükte KHK'ların görüşülme usulü belli. Yayınlandıktan sonra Genel Kurul'a gelir. Ama gündeme alınması ayrı bir usule tabi. Bunları grup önerisiyle beraber meclise almayı ve görüşmeyi görev biliyoruz.

Uzun zamanda görüşülmesi mümkün ama biz diyoruz ki daha makul görüşelim. Tabiki muhalefet eleştiri yapabilsin. Meclisi altı ay, bir sene KHK'lara boğarsak bu topluma haksızlık olur diyoruz. O yüzden diğer partilerle görüşüp ortak paydada buluşacağız. Ben yaptım oldu tarzını istemiyoruz. Aynı şekilde uyum yasaları da herkesin hepimizin görevi. AK Partinin sayısal olarak yeterli vekili var. Türkiye'nin içinden geçtiği süreçte beraber bunları değerlendirmeyi doğru buluyoruz. KHK'ların görüşülmesini istiyoruz. Bunların görüşülmemesi yasal anlamda eksiklik değil ama hukuk tekniği açısından baktığımızda KHK'ların meclisten geçmesinin millete olan görevimiz olarak biliyoruz. Biz hazırız. Diğer partilerden usule zaman ekonomisine kıymet vererek bir planlama yapmasını talep ediyoruz" dedi.

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