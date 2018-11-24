google öğretmenleri unutmadı

Dünyanın en büyük arama motoru Google, özel günlere özel olarak hazırldığı Doodle logolar arasında 2018 yılı 24 Kasım Öğretmenler Günü logosunu da ekledi. Google dünyanın bir çok yerinde kutlanan özel günleri unutmayarak o günlere özel logolar hazırlıyor.

Google tarafından Doodle ismi verilen logoda bu yılki 24 Kasım Öğretmenler Günü için öğretmenlerimizin masasında duran dünya küresine yer verdi. Hareketli olarak hazırlanan logoda öğretmenlerimizi anımsatan materyallere yer verildi.

İşte Google tarafından hazırlanan öğretmenler günü logosu;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA