Google Hakkında Karar için Geri Sayım Başladı! Ceza Kapıya Dayandı

Avrupa Komisyonu tarafından Shopping, Adsense ve Android ürünleriyle üç farklı pazarda tekel olmayla suçlanan Google, milyarlarca dolarlık ceza ile karşı karşıya kalabilir. Avrupa Komisyonu, Google'ın Android işletim sistemiyle akıllı telefon pazarında haksız rekabete yol açan bir tekele dönüşüp dönüşmediğine yönelik kararı önümüzdeki aylarda açıklamaya hazırlanıyor. Komisyona yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Google birkaç milyar dolarlık bir ceza alabilir. Fakat şirketin rakipleri ve pazar analistleri, google'a verilecek cezanın sarsılmaz dominant durumda etki yapmayacağını söylüyor.

Reuters'a konuyla ilgili konuşan CSS İnsight analisti Blaber ise Google'ın mobil pazardaki üstünlüğünün sarsılmayacağını verilecek cezanın sivri sinek ısırığı gibi kalacağını söyledi. Blaber, "Karar ne olursa olsun, üreticiler cihazlarında tamamen Android’e bel bağladıkları için dramatik bir değişim yaşanmayacaktır." dedi.

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