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Giresun'da Korkunç Kaza! 3 Ölü, 1 Yaralı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.  

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Giresun'da Korkunç Kaza! 3 Ölü, 1 Yaralı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.  

20 Haziran 2018 Çarşamba 18:18
Giresun'da Korkunç Kaza! 3 Ölü, 1 Yaralı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.  Elde edilen bilgilere göre, Karadeniz Sahil Yolu Yılgın Köyü mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, yol kenarında bulunan su kanalına çarptı.

Kazada otomobil içerisindeki 24 yaşındaki Ömer Ozan, 23 yaşındaki Mustafa Aksoy, 24 yaşındaki Yunus Emre Şakar ile 25 yaşındaki Serkan Yalovalı yaralandı. Yaralı vatandaşlar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdaheleden sonra ambulanslarla Espiye ve Tirebolu Devlet ile Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanelerine sevk edildi.

Burada yaralılardan Ömer Ozan, Yunus Emre Şakar ve Serkan Yalovalı'nın yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Kazaya dair soruşturma devam ediyor.

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GiresunGiresun Korkunç Kaza
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