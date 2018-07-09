Giresun'da Çatışma : 1 Şehit

Çatışmada bir kahraman askerimizin yaralandığı bildirildi. Giresun'un Güce ilçesinde güvenlik güçleriyle bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada , 1 kahraman askerimiz yaralandı.

Yaralı askerimiz hastaneye kaldırılırken, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi. Elde edilen bilgilere göre , ilçeye bağlı Ağaçbaşı Yaylasında süren operasyonlarda sabah saatlerinde bölücü kahpelerle sıcak temas sağlandı. Temas sonrası çıkan çatışmada bir askerimiz yaralandı.

Yaralanan asker ambulans ile Tirebolu İlçesi Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Çatışma bölgesine çok sayıda takviye tim sevk edildi. Bölücü kahpelerin imhasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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GİRESUN'DA BÖLÜCÜ YARATIKLARLA GİRİLEN ÇATIŞMADA YARALANAN KAHRAMAN ASKERİMİZİN HASTANEDE ŞEHİT OLDUĞU BELİRTİLDİ.

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