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Giresun'da Çatışma : 1 Şehit

Giresun'un Güce ilçesine bağlı Ağaçbaşı Yaylası Kavraz mevkiinde güvenlik güçleriyle bölücü teröristler arasında çatışma çıktı.

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Giresun'da Çatışma : 1 Şehit

Giresun'un Güce ilçesine bağlı Ağaçbaşı Yaylası Kavraz mevkiinde güvenlik güçleriyle bölücü teröristler arasında çatışma çıktı.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:23
Giresun'da Çatışma : 1 Şehit

Çatışmada bir kahraman askerimizin yaralandığı bildirildi.  Giresun'un Güce ilçesinde güvenlik güçleriyle bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada , 1 kahraman askerimiz yaralandı.

Yaralı askerimiz hastaneye kaldırılırken, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi. Elde edilen bilgilere göre , ilçeye bağlı Ağaçbaşı Yaylasında süren operasyonlarda sabah saatlerinde bölücü kahpelerle sıcak temas sağlandı. Temas sonrası çıkan çatışmada bir askerimiz yaralandı.

Yaralanan asker ambulans ile Tirebolu İlçesi Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Çatışma bölgesine çok sayıda takviye tim sevk edildi. Bölücü kahpelerin imhasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

GÜNCELLEME: KAHREDEN HABER AZ ÖNCE GELDİ!

GİRESUN'DA BÖLÜCÜ YARATIKLARLA GİRİLEN ÇATIŞMADA YARALANAN KAHRAMAN ASKERİMİZİN HASTANEDE ŞEHİT OLDUĞU BELİRTİLDİ.

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Son Güncelleme: 09.07.2018 12:28
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