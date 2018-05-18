Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan Antep Fıstığı Açıklaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, basında yer alan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tarafından dile getirilen 'Antep Fıstığı ithalatı yapılacak' şeklindeki haberlerin gerçekleri yansıtmadığını bildirdi.

Bir süredir sürekli zamlarla gündeme gelen antep fıstığı, fiyatlardan dolayı tatlı üreticilerini isyan ettirmiş, bir çok şehirde antep fıstığının yer aldığı tatlıların üretilmeyeceğine yönelik açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dışarıdan antep fıstığı alınacağı yönündeki iddiaları gündeme getirmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Antep fıstığıyla ilgili Tarım Bakanı Fakıbaba'nın ithal edilmesi yönünde bir talimatının olmadığı belirtilerek, "Sayın Bakanımız bu çerçevede Antep fıstığının fiyatının yükselmesinin kabul edilemez bir durum olduğunu ve spekülatörlere karşı gerekli önlemlerin alınacağını ifade etmiş, konunun çözümü noktasında yürütülen lisanslı depoculuk çalışmalarını anlatmıştır.

Ayrıca sektörden gelen taleplerden biri olan geçici ithalat izniyle ilgili olarak, hasada kadar kısa süreli olarak düşünülebileceğini ve bu konuda gerekli değerlendirmelerden sonra çalışma yapılabileceğini belirtmiştir. Burada Sayın Bakanımız, ilgili sektörün mağdur olmaması için yapılabilecek çalışmaları sıralamış ve ithalat uygulamasının da bir seçenek olarak değerlendirilebileceğini söylemiştir. Dolayısıyla basında yer alan ve Sayın İnce'nin de dile getirdiği 'ithalat yapılacağı' şeklindeki iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Sayın İnce'nin, hem kamuoyuna yanlış aksettirilen bilgilerle hareket etmesi hem de bu bilgileri seviyesiz ve argo ifadelerle dile getirerek siyaset yapması uygun ve etik olmamıştır. Sayın Bakanımız hakkında sarf ettiği ifadeleri kendisine yakıştıramadığımızı belirtmek isteriz." denildi.

KPSSCAFE - ANKARA