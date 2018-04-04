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"Gerilla Annesini Oynamak İstiyorum" Demiş İşsiz Kalmıştı 'İşimi İstiyorum, İyi Değilim"

Oyuncu Füsun Demirel, daha önce 'Gerilla annesini oynamak istiyorum' sözüyle gündeme gelmiş, büyük tepki çekmiş, oynadığı dizinin kadrosundan çıkarılmıştı.

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"Gerilla Annesini Oynamak İstiyorum" Demiş İşsiz Kalmıştı 'İşimi İstiyorum, İyi Değilim"

Oyuncu Füsun Demirel, daha önce 'Gerilla annesini oynamak istiyorum' sözüyle gündeme gelmiş, büyük tepki çekmiş, oynadığı dizinin kadrosundan çıkarılmıştı.

04 Nisan 2018 Çarşamba 13:41
"Gerilla Annesini Oynamak İstiyorum" Demiş İşsiz Kalmıştı 'İşimi İstiyorum, İyi Değilim"

Oyuncu Füsun Demirel, Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisine iş verilmediğini, iş istediğini söyledi. İnstagram üzerinden bir fotoğraf paylaşan ve altına "1984 sinema ile tanışmam...Bugüne kadar 60 film ve belki 20 dizi...12 ulusal ödül Üçüncü yılım ve sadece işimi istiyorum… Çalışmak… Herkes gibi… Hiç mi yürekli bir yapımcı yönetmen kalmadı. Neyim ben? Hizmetten başka, insanlıktan sevgiden başkan ne örnekledim ki bu hayatta. Artık dayanamıyorum. Yüreğim daha fazlasına dayanmıyor. Bilin istedim. Sadece bir işi bile çok gördüler. Ben iyi değilim…" yazan Demirel'in bu sözleri çok konuşuldu.

Füsun Demirel daha önce " Gerilla annesini oynamak istiyorum" demiş 'aile işi' isimli dizinin kadrosundan çıkarılmıştı. Oyuncu Demirel, söz konusu açıklamasındaki 'Gerilla' ifadesinin 'PKK'lılar' olmadığını söyledi ve "Bahsettiğim ve çok etkilendiğim İtalya iç savaşında faşistlere karşı mücadele vermiş, ülkesinin kurtuluşu için savaşmış milis kadınlardır" dedi.

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Son Güncelleme: 04.04.2018 16:31
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