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General, Albay ve Muvazzaf Askerler... 271 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin büyük bölümü muvazzaf asker olduğu öğrenildi.

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General, Albay ve Muvazzaf Askerler... 271 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin büyük bölümü muvazzaf asker olduğu öğrenildi.

06 Temmuz 2018 Cuma 09:48
General, Albay ve Muvazzaf Askerler... 271 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul merkezli dev FETÖ operasyonu için düğmeye basıldı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları anlaşılan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından koordine edilen operasyonda 271 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararının verilmesinin ardından harekete geçen polis ekipleri, bugün sabah 05.00 sularında operasyon için düğmeye bastı. İstanbul Terörle Mücadele şube Müdürlüğü, şüphelilere ait adreslerde hakimlik kararı ile eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda, adreslerde arama ve gözaltı işlemleri uyguladı. İstanbul merkezli 48 ilde aynı anda yapılan operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerindeki dijital delillere de el konuldu.

Şüphelilerin büyük bir bölümünün muazzaf askerlerden oluştuğu belirtilirken, hedef şahıslar arasında bir bölümü muvazzaf 10 Albay bulunduğu, bir şüphelinin ise emekli general olduğu öğrenildi.

İstanbul'un Anadolu yakasında ki dört ayrı ankesörlü teklefon üzerinden FETÖ mahrem imamlarıyla irtibat kurdukları belirlenen şüpheliler, Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Ankesör telefonların bulunduğu İşyerlerinin ikisinin Mimar Sinan Mahallesi'ndeki büfe, ikisinin ise Burgurlu ile Ünalan'daki kuruyemişçi olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha önce aynı soruşturma kapsamında üç ayrı dalga operasyon düzenlenmiş çok sayıda şüpheli tutuklanmıştı Soruşturma dosyasında çok sayıda itirafçı ifadesi de bulunuyor.

KPSSCAFE.COÖ.TR  | ANKARA

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Son DakikaIstanbulFetöFetö AskerFetö Gözaltı
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