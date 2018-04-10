Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar : Oldu Bittiye İzin Verilmeyecek

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar , Gölcük ve Gelibolu bölgesinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Akar , Ege Denizinde ve Doğu Akdeniz'de asla bir oldu bitttiye izin verilmeyeceğini, tüm önlemlerin alındığını, aynı kararlılıkla alınmaya da devam edeceğini söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı resmi sitesinden de yayımlanan yazılı açıklamada, Akar, Zeytin Dalı Harekatı ve TSK'nın çalışmalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI'NCA YAYIMLANAN YAZILI AÇIKLAMA

"-Harekât kapsamında icra edilen tüm faaliyetlerin, hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir şekilde, BM kararları doğrultusunda, kullanılan silah ve mühimmat dâhil uluslararası hukuka ve terörle mücadele esaslarına uygun, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak sürdürüldüğünü,

-Sivil/masum kişiler ile çevre, tarihi eserler ve kültürel yapıların Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmaz olduğunu,

-Bu anlayışla şanlı tarihimiz ve kültürümüz gereği sivil/masum kişilerin, çevrenin, tarihi eserler ile kültürel yapıların zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini,

-Gelinen aşamada harekât bölgesinde kalan sivillerin temel ihtiyaçlarının süratle karşılanmasına hassasiyet gösterildiğini, bunun için ilgili kamu kurumları ile koordineli olarak çalışıldığını,

-Bölgede yaşayan sivillerin can ve mal emniyetinin sağlanması için gereken her türlü tedbirin alındığını, bundan sonra da huzur ve güven ortamının korunması konusunda asla taviz verilmeyeceğini,

-Gücünü asil Türk Milletinin sevgi ve güveninden alan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatanın bütünlüğüne, devletin bekasına ve Türk Milletinin huzur ve güvenliğine yönelecek her türlü tehdidin kararlılıkla yok edileceğini,

-Mücadelenin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini ifade ettiği bildirildi.

HUKUK VE İYİ KOMŞULUK VURGUSU

Orgeneral Akar'ın, Ege ve Doğu Akdeniz ile ilgili olarak ise;

-Ege’de mevcut sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözüme kavuşturulmasının istendiğini,

-Bu kapsamda Ege Denizi’nin bir barış, dostluk ve işbirliği denizi olması için iyi niyetle her türlü çabanın gösterildiğini,

-Bununla birlikte Ege Denizi’nde ve Doğu Akdeniz’de bir oldubittiye de asla izin verilmeyeceğini, bunun için gerekli her türlü tedbirin kararlılıkla alındığını, bundan sonra da aynı kararlılıkla alınmaya devam edileceğini,

-Türk Silahlı Kuvvetlerinin asil milletimizin sevgi ve güveninden aldığı güçle ülkemizin egemenlik ve bağımsızlığı başta olmak üzere gerek sınır ötesinde gerek Mavi Vatan’da kendisine verilecek tüm görevleri başarıyla yerine getirme azim ve iradesinin tam olduğunu belirttiği açıklandı.

"FETÖ'DEN ARINDIKÇA, TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NİN ETKİNLİĞİ ARTIYOR"

Orgeneral Akar'ın, ayrıca konuşmasında, FETÖ’den arındıkça Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinlik, caydırıcılık ve saygınlığının arttığını bir kez daha vurguladığı da ifade edildi.

Akar; şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere acil şifalar, şehit ve gazilerin ailelerine sabır temennisinde bulundu."