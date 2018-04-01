Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar Hatay'da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hatay ve İskederun'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Orgeneral Akar'a Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz eşlik ediyor.

Genelkurmay Başkanı Akar , Tunceli'deki birlikleri ziyaretinin ardından bugün Malatya'ya da geçmiş burada 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üst Komutanlığı'nda denetleme ve incelemelerde bulunmuştu.

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