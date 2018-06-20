Gençler Bakan'a Sordu: 'İş Bulmak İçin Tanıdığımız mı Olmak Zorunda?' İşte Bakan'ın Cevabı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu.
A Haber'e konuk olan Bakan Albayrak, gençlerin sorularını yanıtladı. Bakan Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde
"30'lu yaşların sonunda başladık, 40'lı yaşların başında vicdanen müsterih bir şekilde görevi bırakıyorum. Biz ne iş yapıyorsak en iyisini yapmalıyız. Niyetiniz de iyi olursa ilahi anlamda da yardımınıza koşanlar oluyor. Biz de 2,5 senede bir şeyler yapmaya çalıştık. Ben gençleri şöyle tanımlıyorum; 'bir toplumun liderinin çizmiş olduğu hedefleri hayata geçirmek için ihtiyacı olan dinamoya sahip olan kesim. İnsanın tüm tekamül yolculuğu içerisinde, her alanda kendini geliştirmesi lazım. Az da olsa genel kültür seviyesinde okumak ve araştırmak lazım.
BAŞÖRTÜSÜ TAKTIĞI İÇİN SINIFTAN ATILIYORLARDI
Sınıfta başörtüsü taktığı için sınıftan atılan bir döneme denk geldik. Kız kardeşlerimiz o dönemin zorluğunu erkeklerden daha yoğun çektiler. Çalışmadan olmayacağını herhalde en iyi biz biliyoruz. Bugünün farklı bir mücadele alanı var, Bugünün gençlerinin en büyük kolaylıklarından biri bilgiye ulaşımın kolay olması.Geçen gün teknoloji ile alakalı üst düzey biriyle konuşurken şu örneği verdi "internetteki datanın raf ömrü 24 ay." bu muazzam bir şey. Bu sürecin içerisinde teknolojinin dönüşümünün yakalanması çok önemli.Birçok bakanlık her yıl binlerce "start-up" dediğimiz yeni gelişen projeler özelinde çok yoğun bir destek ve teşvik veriyor.
SÜREKLİ DEĞİŞEN EĞİTİM SİSTEMİ
Türkiye'deki ortalama eğitim seviyesinden çıkan bir genç, Amerika'nın en iyi üniversitesinden çıkan bir gençten daha iyi eğitim alıyor.Sınavsız bir yere girmek, kontenjan yoksa olur. Ama kontenjanda sınav gerekli. 1 milyon kişiyi tek yere alacak yer yok. Herkes bir liseye, üniversiteye gitmek istiyor. Ama bu sınavla olacak bir iş. Genç yaşında insan nereyi tercih edeceğini bilemiyor. Bu fikirler değişir. Ama bunu kontrol eden sistem kendini sürekli güncellemeli. Yani bir sistem getirdik bu 50 sene gitsin. Böyle olmaz.
İŞ BULMAK İÇİN TANIDIĞIMIZ MI OLMAK ZORUNDA?
Bugüne kadar niye eskiye göre daha iyiydi ve daha iyiye gidecek. Bir yöneticiden yola çıkarsak, bu yönetici şöyle bakar, Türkiye'de ne var, memleketçilik, aynı görüşte olmak. Özel sektörde bu yok. İşini yaparsın, hedefini tutturursun. Yoksa yok. Yönetici şöyle bakar, ben nasıl bir ekiple çalışmayalım.
Peki kamuda durum. Orada kayırmacılık vardı. Şimdi kriterlere göre alıyoruz. Kapasitesi varsa geliyor. Ya da performansına bakıyoruz. Benim havuç değnek formülüm var. Başarı varsa havuç, yoksa değnek. Hedefler ortaya koyuyursunuz bu hedefler gerçekleşirse ödüllendiriyorsunuz. Ki bunun ilkini bu sene yaptık. Mezhebi bizi ilgilendirmiyor. Onlara bakmadan başarılı olanları alıyoruz. Neye göre seçiyoruz KPSS, başarılı olan görüşlerine bakılmadan alınıyor. Eskiden belirli bir konjektüre göre hareket edilir, kısıtlı insanlar gelirdi. Artık havuz 80 milyon. Biz buradan seçiyoruz.
TÜBİTAK'IN DEĞERLENDİRMEYE ALMADIĞI PROJELER YURTDIŞINA GİDİYOR
Şu manada baktığımızda Ankara diye bir olgu var. Ankara'yı gördükçe ruhunu anlamaya başlıyoruz. Devleti anlıyoruz. Ankara'da bir kağıt hakikaten 3 ayda imzalanıyor. Eğer üstüne gitmezseniz. Burada katıldığım yanlar da var katılmadıklarım da. Türkiye'den sonra yurt dışında eğitim görmüş çok insanımız var. Burada bize düşen, bu kişileri arayıp bulup ciddi şekilde değerlendirmek. Eskiden çok kaçan vardı, bunlardan bir tanesi de benim. Çünkü o zaman özgürlük yok, demokrasi yok niye durayım burada. 2002'den sonra Türkiye'de ulaşım, eneji sektörü, teknoloji atağa kalktı. Ve buralara insan kaynağı lazım. Ve böylelikle 10-15 yılda insan kaynağı da ayağa kalktı.
ADİL KULLANIM KOTASI
BTK başkanı ile görüştüm. Bu yıl sonu itibarıyla sürenin dolacağını bu işin biteceğini belirttiler.
TAKİPÇİLERİMİZİN DÜŞÜNCELERİ
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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Bari sen Yapma tabikide tanıdık olmasi lazim senin peder olmassa bakanmiydin sanıyorsun 16 yıldır ak partiliyim bi iş sahibi olamadım şimdide yaşıyaşımdan dolayi is sahibi olamıyorum gerisini siz düşünün
Soruya bak cevaba bak gerizekalılar bile daha iyi cevap verirdi ama sizin işinize gelmiyor adam kayırmayı bile kılıfına uydurmuşsunuz başta sen sen kimsin cv ne ki bakan oluyorsun fetönün çocuğu ben senin gibilere asla soru sormayı bırak suratına bile tükürmem
Hiç yüzleri de kızarmıyor vicdanları rahatmış vicdansızlar siz milletin emeğini bile çaldırdınız kpss polislik her yerde rant torpil yaptınız Allah tan korkunuz da mı yok bu kadar yalan göz göre göre
Torpil var.bizler neden çalışamıyoruz.biyerlere giremiyoruz.nereye müracaat ettiysem olmadı.işe çok ihtiyacım var.ama yaş sınırı var.kimsem yok işkura müracaat ediyoruz.boş.ilgilenirseniz çok sevinirim.teşekkürler
Torpil var.bizler neden çalışamıyoruz.biyerlere giremiyoruz.nereye müracaat ettiysem olmadı.işe çok ihtiyacım var.ama yaş sınırı var.kimsem yok işkura müracaat ediyoruz.boş.ilgilenirseniz çok sevinirim.teşekkürler
Tanıdık olmadığı için yıllar dır atama bekliyorum bunda adalet nerde
adam erdoganin sayesinde bi yerlere gelmis bakan olmus we werdigi cewaba bakiosun ne demek istiyor onu da anlamiyorsun karisik bi cewap wererek insanlarin kafasini karistirior cunku onunda isine gelmio cunku o da torpil sayesinde bralarda bu konumda bu millet salak degil bakanim herkes her seyin farkimda sonra yok kpss yok lgs yok oss sinavi ile aliozz demeyin birakin bu ayaklari artik onlar fasa fiso hikaye fetonun sayesinde milyonkarcasi dewlet dairesinde calisio halen de calismakta bu da bi gercek bizlerde ozel sektorde surunuoz sinawa girioz ya tutarsa nisali piyango oynuyoruz istee.......
Devlet zamanında girdiğim özelleşen bir kurumda 8 yıl çalıştım arkamda kimse olmadığı için işten çıkarıldım hangi kurum olursa olsun torpil mutlaka var 80 nin üstünde idi KPSS puanım atanamadım benden daha düşük alanlar torpille işe girdiler ve hala da çevremde aynı şekilde işe girenler var ve Torpili olanları almak için benim gibi bir çok insan aynı şekilde işten çıkarıldı .Hakkımı helal etmiyorum