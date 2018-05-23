Genç Kızı Sokak Ortasında Öldüresiye Döven Taksici Gözaltında

İstanbul Ümraniye'de yolda yürüyen bir genç kızı sokak ortasında 10 yaşındaki küçük kardeşinin gözleri önünde öldüresiye darp eden taksici kıskıvrak yakalandı.

Kaldırımlara park eden otomobiller yüzünden kardeşiyle birlikte bir süreliğine yoldan yürüyen genç kız taksicinin 'Kaldırımdan yürüyün' uyarısıyla karşılaşmış , o da 'Kaldırımda hep otomobiller var yürüyecek yer yok' cevabını alınca çılgına dönmüştü. Genç kıza küfürler edip aracından inerek önce kafa atan daha sonra herkesin gözü önünde öldüresiye döven taksici dün sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Ümraniye'de kısa sürede yakalanan taksi şoförünün 4 ayrı suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.

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