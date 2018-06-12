Gelir İdaresi Başkanlığı'na 400 Personel Alımı için Başvurular 10 Temmuz'da

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın personel alımı için başvuru süreci 10 Temmuz 2018 tarihinde başlıyor.

HANGİ BÖLÜM MEZUNLARI BAŞVURABİLİR?

400 kişilik alımla ilgili Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi, Devlet Personel Başkanlığı ve çeşitli basın yayın kurumları aracılığıyla yayımlanan duyuruda başvuruda bulunacak adayların Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunu 300 Yeni personel, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Enformasyon Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği , İstatistik bölümlerinden mezun olması gerektiği bildirilmiş, ayrıca adayların KPSS'ye girmiş olması ve en az 70 puan almış olması gerektiği belirtilmişti.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Başvuru sayfası http://sinav.gib.gov.tr olacak. Başvuruda bulunacak adayların 35 yaşını aşmamış olması da GİB tarafından belirtilen şartlar arasında yer alıyor. Detaylı bilgilendirme Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi sayfası üzerinden incelenebilir.

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