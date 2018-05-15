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Gazze'deki Katliam ile İlgili Binali Yıldırım'dan Yeni Açıklama

İsrail'in Gazze'deki katliamı ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan son dakika açıklaması geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan Yıldırım, önemli ifadeler kullandı.

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Gazze'deki Katliam ile İlgili Binali Yıldırım'dan Yeni Açıklama

İsrail'in Gazze'deki katliamı ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan son dakika açıklaması geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan Yıldırım, önemli ifadeler kullandı.

15 Mayıs 2018 Salı 11:46
Gazze'deki Katliam ile İlgili Binali Yıldırım'dan Yeni Açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'de düzenlenen grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Gazze'deki katliamına sert sözlerle yüklenen Başbakan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

''Maalesef dün bütün dünyanın ibretle izlediği yeni bir İsrail terörüne şahit olduk. Amerikan yönetiminin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı merasim esnasında Gazze sınırında sivil insanlar bu kararı protesto ettiler.

Barışçı bir gösteri yapan mazlum ve masum Filistin halkına kurşun yağdıran İsrail'i şiddetle, lanetle kınıyoruz. Aynı şekilde, bölgede barış iklimine benzin döken Amerikan yönetimini de kınıyoruz.

Şu ana kadar 60 civarında kardeşimiz şehit oldu 3 bine yakın yaralanan insan var. TBMM'de bugün Kudüs meselesi üzerine özel bir oturum gerçekleştirecek. Bu kurşunlar insanlığın vicdanına atılmış kurşunlardır.

Amerika yönetimi bilmedilir ki zulüm nemrutları abad etmediği gibi masumlara kurşun yağdıranları da abad etmeyecektir.

Amerikan elçiliğinin Kudüs'e taşımasını sabotaj olarak görüyoruz bu karar bizim için yok hükmündedir. Amerilan elçiliğini açılışı Müslüman kanı dökülen bir gün olarak tarihe geçmiş bulunmaktadır.

Amerikan elçiliğinin kan dökülerek açılması son derece kaygı verici gelişmedir. İsrail'in linç ve şiddet politikasını lanetle kınıyoruz lanetliyoruz. İslam dünyası bu katliam karşısında tek yürek tek ses olmalıdır.

Türkiye bu zulme sessiz kalmamıştır kalmayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşik Krallık'ta bulunuyor.

Dün yaptığımız Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası istişarelerimiz sonucu bir dizi karar aldık. Cuma günü İslam İşbirliği dönem başkanı olarak olağanüstü zirve çağrısı yaptık.

Zirvenin geçtiğimiz aylarda Doğu Kudüs'ün Filistin devletinin başkenti olduğu bütün dünyaya ilan edilmişti.

Türkiye olarak bu kararın sonuna kadar arkasındayız. 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olacak bağımsız egemen ve coğrafi devamlılığı sağlanmış Filistin devletinin vücut bulması bölgedeki barışın tesisi için tek ve yegane bir yoldur.

Cuma günü Yenikapı'da 'Zulme karşı duruş' adı altında bir büyük buluşma gerçekleştireceğiz.

Cuma günü saat 15.00'te Yenikapı Meydanı'nda yapılacak bu büyük buluşmaya bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum. Hafta sonu Diyarbakır'da olacağız. Seçim kampanyamızı bölgeden başlatmış olacağız.''

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaHaberIsrailGazze
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