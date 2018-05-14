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Gaziosmanpaşa'da Silahlı Çatışma! 1 Kişi Öldü, 1 Yaralı Var

Gaziosmanpaşa'da iki silahlı grup arasında çıkan çatışmada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olay akşam saatlerinde Yenidoğan Mahallesi Doğan sokak üzerinde meydana geldi.

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Gaziosmanpaşa'da Silahlı Çatışma! 1 Kişi Öldü, 1 Yaralı Var

Gaziosmanpaşa'da iki silahlı grup arasında çıkan çatışmada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olay akşam saatlerinde Yenidoğan Mahallesi Doğan sokak üzerinde meydana geldi.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 23:12
Gaziosmanpaşa'da Silahlı Çatışma! 1 Kişi Öldü, 1 Yaralı Var

Gaziosmanpaşa'da iki silahlı grup arasında çıkan çatışmada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olay akşam saatlerinde Yenidoğan Mahallesi Doğan sokak üzerinde meydana geldi.

Sokak üzerinde karşı karşıya gelen iki grup arasında henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. İki grupda silahlara davrandı. Çıkan çatışmada bir kişi hayatını kaybederken, 1 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Yaralanan kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, sokak üzerindeki çok sayıda boş kovan polis tarafından toplandı.

Polis kavgaya karıştığı belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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