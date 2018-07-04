Gaziantep'te Çocuk Tacizcisi'ne Mahalle Dayağı

Gaziantep'te 2 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen şahıs mahalleli tarafından dövüldü. İsmi öğrneilemeyen kişinin polis tarafından götürüldüğü hastanedeki tedavinin ardından gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay, öğle saatlerinde Konak Mahallesinde yaşandı. İsmi açıklanmayan 60 yaşlarındaki bir şahıs, yaşı 10 ve 12 olan iki erkek çocuğunu bir apartmanın garajına eşya taşıyacağını söyleyerek yardıma çağırdı. Şüpheli şahıs, 2'şer lira vererek garaja götürdüğü çocuklara burada cinsel tacizde bulundu. Tacizin ardından apartmandan ayrılan şahsın peşinden çıkan çocuklar, mahalle esnafına durumu anlattı. Bunun üzerine esnaf ve mahalleli kaçmaya başlayan şahsı yakalayarak meydan dayağı attı.

Mahalle esnafından Sinan Güney, "Biz iş yerinde çalışıyorduk. Bir anda her yer kalabalık oldu. Çocuklar gelip bize olayı söylediler. Biz ilk etapta inanmadık. Daha sonra kendisi itiraf etti. Bu durumu kimse kabul edemez. Herkes olaya müdahale etti, daha sonra da polisler alıp götürdü" dedi.

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