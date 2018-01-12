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Gaziantep'de Faciadan Dönüldü! 7 Kişilik Aile Yangından Kurtarıldı

Gaziantep'de 3 katlı bir binanın ikinci katında meydana gelen yangında mahsur kaldığı öğrenilen Suriye Uyruklu 8 aylık hamile kadın, eşi ve 5 çocuğu alevlerin arasından kurtarıldı.

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Gaziantep'de Faciadan Dönüldü! 7 Kişilik Aile Yangından Kurtarıldı

Gaziantep'de 3 katlı bir binanın ikinci katında meydana gelen yangında mahsur kaldığı öğrenilen Suriye Uyruklu 8 aylık hamile kadın, eşi ve 5 çocuğu alevlerin arasından kurtarıldı.

12 Ocak 2018 Cuma 22:31
Gaziantep'de Faciadan Dönüldü! 7 Kişilik Aile Yangından Kurtarıldı

Gaziantep'de Faciadan Dönüldü! 7 Kişilik Aile Yangından Kurtarıldı

Gaziantep'de 3 katlı bir binanın ikinci katında meydana gelen yangında mahsur kaldığı öğrenilen Suriye Uyruklu 8 aylık hamile kadın, eşi ve 5 çocuğu alevlerin arasından kurtarıldı.

Gaziantep'te 3 katlı binada kabus gibi anlar. Şenyurt mahallesindeki 3 katlı binanın ikinci katında gece saatlerinde soba bacasından düşen kıvılcım nedeniyle çıktığı öğrenilen yangın, Sema ailesinin evinin yanmasına sebep oldu. Alevlerin sardığı binada Suriye uyruklu 8 aylık  hamile kadın, eşi ve 5 çocuğu mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahele etti. Kısa sürede de aile fertleri kurtarıldı. 3 araç ve 11 personel ile müdahele edilen yangın 7 ton su kullanılarak anca söndürülebildi. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Son Güncelleme: 12.01.2018 22:35
Anahtar Kelimeler:
GaziantepGaziantep Korkunç Olay
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