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Gaziantep'te Freni Boşalan Midibüs Dehşet saçtı!

Gaziantep'te freni boşalan servis midibüsü, kırmızı ışıkta bekleyen bir araç ile motosikleti altına alıp metrelerce sürükledi. Midibüs bir direğe çarparak durabildi.

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Gaziantep'te Freni Boşalan Midibüs Dehşet saçtı!

Gaziantep'te freni boşalan servis midibüsü, kırmızı ışıkta bekleyen bir araç ile motosikleti altına alıp metrelerce sürükledi. Midibüs bir direğe çarparak durabildi.

07 Haziran 2018 Perşembe 17:16
Gaziantep'te Freni Boşalan Midibüs Dehşet saçtı!

Gaziantep'te freni boşalan servis midibüsü, kırmızı ışıkta bekleyen bir araç ile motosikleti altına alıp metrelerce sürükledi. Midibüs bir direğe çarparak durabildi. Kazada 4 kişinin yaralandığı bildiriliyor.  

Kaza , öğleden sonra Ocaklar Mahallesi'ndeki Hasip Dürri Caddesinde oldu. Osman Yırtıcı yönetimindeki midibüs, rampa aşağı inerken freninin boşalması sebebiyle sürücüsünün hakimiyetinden kurtuldu. Hızla ilerleyen midibüs kızmırı ışıkta bekleyen Kadir Göçer idaresindeki bir otomobil ile henüz ismi öğrenilemeyen kadın sürücü ile çocuk yolcunun bulunduğu motosiklete çarptı. Otomobil ile motosikleti metrelerce altında sürükleyen midibüs, kavşaktaki trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarparak durdu.

Çarpmanın etkisiyle yerde sürüklenen motosiklet alev alırken, kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralanan araç sürücüleri ve motosikletteki çocuğa olay yerinde ilk müdaheleyi yaptıktan sonra, yaralıları hastaneye götürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri motosikleti kısa sürede söndürdü. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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